США запровадили рекордні мита на імпорт з ЄС

Сполучені Штати запровадили нові мита на низку європейських товарів у відповідь на субсидії Євросоюзу для авіаційного гіганта Airbus.

Про це повідомляє DW.

США ще на початку жовтня оголосили, що можуть впровадити штрафні тарифи на суму $7,5 млрд для компенсації збитків, завданих Boeing незаконною, на думку США, допомогою ЄС концерну Airbus.

СОТ підтвердила аргумент США про те, що Airbus отримав мільярди доларів незаконних субсидій, що дало виробнику літаків несправедливу перевагу перед американським конкурентом Boeing.

Нові тарифи включають мито в розмірі 10% на літаки Airbus і 25% на сільськогосподарські продукти, такі як французьке вино, італійський сир та шотландський віскі.

До списку товарів входять печиво, салямі, масло та йогурт, светри, пуловери, вироби з кашеміру та вовняний одяг, оливки з Франції та Іспанії, вино, ковбаса, німецька кава.

Особливо впливатимуть нові податки на європейські товари, що мають статус "захищеного найменування", наприклад, віскі або сир пармезан, які потребують конкретного способу виробництва та географічного походження під цим найменуванням.

Така продукція забезпечує більш високі ціни і захищена від конкуренції. Нові тарифи дадуть поштовх американським продуктам, схожим на європейських конкурентів.

В ЄС раніше заявляли, що хотіли б досягти угоди зі Сполученими Штатами, щоб уникнути тарифної війни, але якщо Трамп введе нові мита на продукти ЄС, то блок буде змушений відповісти.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»