Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:02
Просмотров: 86

США запровадили рекордні мита на імпорт з ЄС

США запровадили рекордні мита на імпорт з ЄС

Сполучені Штати запровадили нові мита на низку європейських товарів у відповідь на субсидії Євросоюзу для авіаційного гіганта Airbus.

Про це повідомляє DW.

США ще на початку жовтня оголосили, що можуть впровадити штрафні тарифи на суму $7,5 млрд для компенсації збитків, завданих Boeing незаконною, на думку США, допомогою ЄС концерну Airbus.

СОТ підтвердила аргумент США про те, що Airbus отримав мільярди доларів незаконних субсидій, що дало виробнику літаків несправедливу перевагу перед американським конкурентом Boeing.

Нові тарифи включають мито в розмірі 10% на літаки Airbus і 25% на сільськогосподарські продукти, такі як французьке вино, італійський сир та шотландський віскі.

До списку товарів входять печиво, салямі, масло та йогурт, светри, пуловери, вироби з кашеміру та вовняний одяг, оливки з Франції та Іспанії, вино, ковбаса, німецька кава.

Особливо впливатимуть нові податки на європейські товари, що мають статус "захищеного найменування", наприклад, віскі або сир пармезан, які потребують конкретного способу виробництва та географічного походження під цим найменуванням.

Така продукція забезпечує більш високі ціни і захищена від конкуренції. Нові тарифи дадуть поштовх американським продуктам, схожим на європейських конкурентів.

В ЄС раніше заявляли, що хотіли б досягти угоди зі Сполученими Штатами, щоб уникнути тарифної війни, але якщо Трамп введе нові мита на продукти ЄС, то блок буде змушений відповісти.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ес, налоги, США

Читайте ещё:

Долгожданные “Айленды” идут в Одессу
18.10.2019 09:20    182
"Слуги..." хочуть обкласти податками водіїв таксі
18.10.2019 07:25    388
Ученые нашли способ подавить механизм взрыва литий-ионных аккумуляторов
17.10.2019 10:15    138
У Фирташа отрицают, что он встречался с Джулиани в Вене
17.10.2019 10:04    101
Дело Фрумана-Парнаса потянет за собой дело Левочкина
16.10.2019 10:50    171
Байден-младший отрицает коррупцию при работе в Украине
16.10.2019 10:35    111
Цифра дня: понад 819 мільйонів гривень військового збору сплачено на Харківщині
16.10.2019 06:49    109
Военные США запатентовали компактный термоядерный реактор
15.10.2019 10:11    169
Сын Байдена ушел из компании BHR и прокомментировал работу в Burisma
15.10.2019 08:27    124
ЄС продовжив до 2020 року санкції за отруєння в Солсбері
15.10.2019 07:30    98
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 