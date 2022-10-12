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Стала відома вартість зупинки-укриття "Захист" у Харкові

Стала відома вартість зупинки-укриття Захист у Харкові

Опубліковані угоди щодо 7 таких конструкцій, 6 з яких коштують по 783 тисячі гривень, а одна - понад мільйон.

Про це повідомляють у Харківському антикорупційному центрі із посиланням на договори в системі "Прозорро" між КП "Міськелектротранссервіс" та його постійним контрагентом - компанією "Сітірейл Технолоджі". Саме у неї комунальники замовляли прозорі зупинки, зазначають активісти.

Першу зупинку-укриття в Харкові встановили ще в серпні, але тоді її вартість була невідома, пишуть антикорупціонери, бо договорів в системі "Прозорро" не було.

Згідно з угодами, 7 зупинок мають бути встановлені до 21 листопада за адресами: вул. Кузнечна, 1/41 (2 одиниці); проспект Гагаріна, 244; вул. Героїв Праці, 49; проспект Науки, 43 (2 одиниці); проспект Ювілейний, 85.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/83712

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