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Стало известно, как выросла средняя зарплата в Украине

Стало известно, как выросла средняя зарплата в Украине

Средняя зарплата в Украине в августе 2018 года составила 8977 грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Средняя зарплата в 2,4 раза превысила установленную законом минимальную зарплату в 3723 грн.

Рост реальной зарплаты в августе по сравнению с показателем прошлого года составил 15,7%.

За второй квартал текущего года прирост сбережений граждан составил 13 млрд грн (доходы – 758,6 млрд грн).

Имеющийся доход в расчете на одного человека составил 13,17 тыс. грн.

В Госстате уточнили, что данные приводятся без учета временно оккупированных Россией украинских территорий.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: зарплата

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