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Стало известно, как выросла средняя зарплата в Украине
Средняя зарплата в Украине в августе 2018 года составила 8977 грн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Средняя зарплата в 2,4 раза превысила установленную законом минимальную зарплату в 3723 грн.
Рост реальной зарплаты в августе по сравнению с показателем прошлого года составил 15,7%.
За второй квартал текущего года прирост сбережений граждан составил 13 млрд грн (доходы – 758,6 млрд грн).
Имеющийся доход в расчете на одного человека составил 13,17 тыс. грн.
В Госстате уточнили, что данные приводятся без учета временно оккупированных Россией украинских территорий.
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