Стало известно, какие крупные предприятия Харьковщины больше всех перечислили военного сбора в феврале

За два месяца 2019 года от предприятий крупного бизнеса Харьковщины в государственный бюджет поступило 76,3 млн. грн. военного сбора.

Это на 12 миллионов гривен или на 18,6% больше, чем было уплачено за этот же период в прошлом году, сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Только в феврале текущего года крупный бизнес уплатил 40 млн. грн. военного сбора.

Следует отметить, что уплата военного сбора увеличилась по сравнению с февралем 2018 года на 6,2 млн. грн., или на 18,7%.

Больше всех военного сбора в феврале 2019 года заплатили: Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога", АО «Харьковоблэнерго», КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковводоканал», ООО «Плариум Юкрейн», АО «Турбоатом», ЧАО «Филип Моррис Украина», ГП завод «Электротяжмаш», АТ «Новый стиль».

Также в Харьковском управлении напомнили, что военным сбором по ставке 1,5% облагается общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в состав которого включаются доходы в виде денежного обеспечения, полученные военнослужащими в связи с выполнением обязанностей несения службы (кроме военнослужащих срочной службы, в том числе лиц, которые проходят альтернативную службу) в виде денежного обеспечения.

Вместе с тем временно, на период проведения АТО не подлежат налогообложению военным сбором доходы в виде денежного обеспечения работников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих, работников Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований и других лиц на период их непосредственного участия в АТО и/или ООС.

Порядок подтверждения статуса указанных лиц с целью применения льготы по налогообложению военным сбором определяется Кабинетом Министров Украины.

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