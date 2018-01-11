Стало известно, кто станет новым главой Приватбанка

Согласование его кандидатуры наблюдательным советом ожидается в ближайшее время, пишет агентство со ссылкой на свои источники.

Пресс-служба Приватбанка пока не комментирует эту информацию.

Крумханзль с 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; с 2008 по 2011 работал в Украине в «Райффайзен Банке Аваль» операционным директором.

С 2011 по 2013 работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

Последнее место работы — главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (май 2016 по настоящее время).

Крумханзль по образованию математик, но с недавнего времени в Украине разрешено руководить банками людям без профильного образования (экономика, менеджмент и право). В законодательстве теперь прописано требование «профессиональной пригодности» руководителя банка. Оно определяется как совокупность знаний, профессионального и управленческого опыта лица, необходимых для надлежащего выполнения должностных обязанностей руководителя банка с учетом бизнес-плана и стратегии банка, а также функциональной нагрузки и сферы ответственности конкретного руководителя банка.

Источник: hvylya.net

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