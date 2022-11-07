Стало відомо, хто став новим власником авто Фредді Мерк’юрі, яке раніше належало Андрію Данилку

5 листопада, в Лондоні, відбувся аукціон Sotheby’s, на якому було продано раритетний автомобіль — Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року, що належав Фредді Мерк’юрі. Це авто Андрій Данилко придбав 9 років тому за 115 тисяч фунтів.

Артист вирішив зробити благодійний внесок та пожертвував авто. Данилко жодного разу на ньому навіть не їздив. Усі вторговані гроші підуть на будівництво надсучасного центру реабілітації та протезування. Авто продали за 250 тисяч фунтів стерлінгів (284 тисяч доларів або 11 мільйонів гривень).

У коментарі ТСН організатор аукціону Пітер Хейнс зазначив, що цього разу організатори не взяли 15 відсотків від продажу лоту. «Наш аукціон вважає за честь допомогти. Тож ми нічого не беремо. Таке авто оцінюється у 20−30 тисяч на ринку. А ми продали за 250. Усі знали, що гроші підуть на допомогу Україні. Продаж вийшов фантастичним», — сказав Хейнс.

Новим власником авто став українець — молодий бізнесмен із Харкова Володимир Носов, який займається криптовалютою. Носов і Данилко не були присутні на аукціоні. «Я став володарем унікального лота. Не можу стояти осторонь, задаю рівень, бо, кожен українець зараз — рівень», — зазначив бізнесмен в Instagram.

Джерело: life.nv.ua

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