Starlink ввозитимуть в Україну без мита і ПДВ, – Шмигаль

«Сьогодні ми затвердили (https://www.kmu.gov.ua/news/pracyuyemo-abi-kozhen-punkt-nezlamnosti-zabezpechiti-starlinkom-premyer-ministr) необхідні документи, аби старлінки завозилися в Україну без мита і ПДВ».

Раніше повідомлялось, що Starlink підвищує вартість послуг для українських користувачів з 29 грудня – з $60 до $75 на місяць, а сама вартість терміналу зросте з $500 до $700.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/65639

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