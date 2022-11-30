Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 112

Starlink ввозитимуть в Україну без мита і ПДВ, – Шмигаль

Starlink ввозитимуть в Україну без мита і ПДВ, – Шмигаль

«Сьогодні ми затвердили (https://www.kmu.gov.ua/news/pracyuyemo-abi-kozhen-punkt-nezlamnosti-zabezpechiti-starlinkom-premyer-ministr) необхідні документи, аби старлінки завозилися в Україну без мита і ПДВ».

Раніше повідомлялось, що Starlink підвищує вартість послуг для українських користувачів з 29 грудня – з $60 до $75 на місяць, а сама вартість терміналу зросте з $500 до $700.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/65639

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Важливо. Як зберегти їжу в умовах довготривалого відключення електроенергії
Сегодня 10:08    119
30 листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський затвердив академіка Володимира Вернадського президентом Української Академії Наук.
Сегодня 09:56    99
Новости из США. Понедельник-вторник, 28-29 ноября 2022
Сегодня 09:45    115
США предоставит Украине помощь для восстановления энергосистемы
Сегодня 09:21    121
рашисты в специальных лагерях «интегрируют в рф» вывезенных украинских детей
Сегодня 09:10    127
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно
Сегодня 09:03    117
Приближая Гаагу
Сегодня 08:59    131
Війна коштує дорого, тому росіяни будуть менше їсти
Сегодня 08:49    129
Наші трофеї - 2629 одиниць техніки
Сегодня 08:27    115
Республиканская партия сливает Трампа
Сегодня 08:16    148
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 