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Starlink знизив абонплату в деяких країнах. Не оминув і Україну

Starlink знизив абонплату в деяких країнах. Не оминув і Україну

В низці країн подешевшала абонплата за супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX. В деяких регіонах знижка сягнула 50%. Про це повідомляє The Verge.

Що сталося

24 серпня Starlink повідомив користувачів у деяких країнах про зниження абонплати. Зокрема, подібне повідомлення отримали й українці. Так, в нашій країні абонентська плата за супутниковий інтернет зменшилася майже вдвічі — зі $100 до $60. Власникам терміналів не потрібно буде вносити додаткові зміни. Нова ціна з’явиться у рахунках, створених після 24 серпня.

Крім того, 50% знижку отримали і користувачі у Польщі. А, наприклад, в Нідерландах знижка складає 19 євро — 105 євро замість 124 раніше. Також зміни зачепили Велику Британію, Мексику, Німеччину, Чилі та Бразилію. В США подібні повідомлення отримали користувачі окремих регіонів, але масового зниження ціни в країни не спостерігається.

Джерело: vctr.media

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