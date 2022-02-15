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Starship уничтожит конкурентов: Маск назвал цену вывода груза на орбиту новым кораблем

Starship уничтожит конкурентов: Маск назвал цену вывода груза на орбиту новым кораблем

Запуск в серийное производство Starship и Super Heavy позволит Spaces кардинально снизить стоимость запуска тяжелой ракеты грузоподъемностью в 100 тонн до 10 миллионов долларов. То есть цена за килограмм груза составляет примерно 100 долларов за килограмм. Достичь этой цены Маск планирует всего за несколько лет.

Сейчас доставка 1 килограмма груза на геопереходную орбиту ракетой Falcon 9 стоит примерно 7800 долларов. При цене в 100 долларов за килограмм конкурировать с Маском в предоставлении услуг коммерческих запусков будет практически невозможно.

Зачем SpaceX создает Starship

Успешное создание системы Starship (включает помимо корабля Starship первую ступень Super Heavy), которая способна полноценно возвращаться после запуска, позволит SpaceX, по словам Маска, сделать настоящую революцию в освоении космоса.

Согласно плану миллиардера, серийные корабли Starship смогут отправляться в космос каждые шесть-восемь часов, то есть трижды в день, каждый из них сможет поднимать на орбиту за сутки 300 тонн полезного груза. А ракету Super Heavy можно будет использовать почти каждый час.

Именно этот фактор и даст возможность американской космической компании максимально удешевить полеты и установить минимальную возможную цену на груз, с которой не смогут справиться конкуренты.

Через два-три года, я думаю, очень вероятно, что весь полет будет стоить менее 10 миллионов долларов, и это для 100 тонн грузов на орбиту. То есть стоимость вывода 1 килограмма снизится до 100 долларов, – рассказал Маск.

По словам Маска, этот прорыв является фундаментально важным для изменения курса развития человеческой цивилизации в сторону межпланетного вида.

Почему Маск хочет "сбить" цену на полет Starship

Дело в том, что такая низкая цена за запуск крупнейшей в мире ракеты, по словам Илона Маска, открывает для человечества широкие возможности для колонизации Марса и делает ее более реальной.

Ранее, обсуждая колонизацию Красной планеты, Маск отмечал, что для успешности этого процесса на соседнюю планету нужно доставить примерно 1 миллион тонн грузов, и сделать это сможет только новый корабль Starship. Стоит добавить, что и Super Heavy и Starship используют двигатели Raptor на жидких кислороде и метане – их сравнительно легко можно будет производить на Марсе для обратных запусков кораблей к Земле.

Источник: internetua.com

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Темы: космос, США

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