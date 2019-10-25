Стартовал набор на бесплатное участие в Школе Системного Мышления для активной молодежи
23 октября стартовал набор в Школу Системного Мышления для активной молодежи в Харькове, организатором которой является Консалтинговая компания FSS, в лице Алексея Гагаринова и Алены Котляр.
Важно! Обучение в Школе бесплатное и проводится на базе современного научного парка Синергия по адресу: г. Харьков, проспект Науки, 14, который в лице его директора - Вадима Хачатряна являются партнерами школы.
Основная ЦЕЛЬ Школы Системного Мышления – начать процесс формирования системного мышления у молодежи для осознания своего места и роли в обществе, с целью приумножения собственного и общественного блага.
Ключевые ЗАДАЧИ Школы Системного Мышления:
1) заложить основу системного мышления у участников;
2) заложить основу современного мировоззрения и прогрессивных ценностей;
3) овладение участниками пониманием своего предназначения и роли в работе с организационными системами;
4) разработать и представить практические проекты по выбранной тематике;
5) сформировать базовые навыки системного мышления и высокоэффективной работы в команде;
6) заложить основу для системной трансформации Украины.
Участниками Школы может стать, каждый если:
• Твой возраст 18-30 лет
• У тебя активная жизненная и гражданская позиция
• Ты готов нести персональную ответственность за результат обучения
• Ты проактивен в направлении изменения окружающей действительности к лучшему
Каждого участников Школы ожидает:
● Уникальная программа обучения
● 9 взрывных рабочих встреч, где расширяется мировоззрение
● 22+ часов практического материала от экспертов по развитию системного мышления применительно к организациям
● обучение, которое дает возможность стать цельной личностью, быть впереди и изменять мир к лучшему;
● новые полезные знакомства и возможность реализации совместных проектов
Набор в Школу осуществляется на конкурсной основе. Каждый выпускник школы получает сертификат, а лучшие из выпускников – подарки от партнеров, а также:
● формирование навыка быть субъектом изменений
● Переворот в мышлении на 180 градусов
● Возможность видеть окружающий мир системно
● Навыки принятия системных решений
● Возможность жить в равновесии с окружающей средой
● Умение предотвращать проблемы и системно решать возникшие
Школа проводится при поддержке Департамента семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
Успей подать заявку на обучение в Школе по ссылке https://bitly.su/jF5Yh Дедлайн: 31 октября 00.00.