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Стартовал набор на бесплатное участие в Школе Системного Мышления для активной молодежи

23 октября стартовал набор в Школу Системного Мышления для активной молодежи в Харькове, организатором которой является Консалтинговая компания FSS, в лице Алексея Гагаринова и Алены Котляр.

Важно! Обучение в Школе бесплатное и проводится на базе современного научного парка Синергия по адресу: г. Харьков,  проспект Науки, 14, который в лице его директора - Вадима Хачатряна являются партнерами школы.

Стартовал набор на бесплатное участие в Школе Системного Мышления для активной молодежи

Основная ЦЕЛЬ Школы Системного Мышления – начать процесс формирования системного мышления у молодежи для осознания своего места и роли в обществе, с целью приумножения собственного и общественного блага.

Ключевые ЗАДАЧИ Школы Системного Мышления:

1)    заложить основу системного мышления у участников;
2)    заложить основу современного мировоззрения и прогрессивных ценностей;
3)    овладение участниками пониманием своего предназначения и роли в работе с организационными системами;
4)    разработать и представить практические проекты по выбранной тематике;
5)    сформировать базовые навыки системного мышления и высокоэффективной работы в команде;
6)    заложить основу для системной трансформации Украины.

Участниками Школы может стать, каждый если:

•    Твой возраст 18-30 лет
•    У тебя активная жизненная и гражданская позиция
•    Ты готов нести персональную ответственность за результат обучения
•    Ты проактивен в направлении изменения окружающей действительности к лучшему

Каждого участников Школы ожидает:

●    Уникальная программа обучения
●    9 взрывных рабочих встреч, где расширяется мировоззрение
●    22+ часов практического материала от экспертов по развитию системного мышления применительно к организациям
●    обучение, которое дает возможность стать цельной личностью, быть впереди и изменять мир к лучшему;
●    новые полезные знакомства и возможность реализации совместных проектов

Набор в Школу осуществляется на конкурсной основе. Каждый выпускник школы получает сертификат, а лучшие из выпускников – подарки от партнеров, а также:

●    формирование навыка быть  субъектом изменений
●    Переворот в мышлении на 180 градусов
●    Возможность видеть окружающий мир системно
●    Навыки принятия системных решений
●    Возможность жить в равновесии с окружающей средой
●    Умение предотвращать проблемы и системно решать возникшие

Школа проводится при поддержке Департамента семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
Успей подать заявку на обучение в Школе по ссылке https://bitly.su/jF5Yh  Дедлайн: 31 октября 00.00.

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