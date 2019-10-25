Стартовал набор на бесплатное участие в Школе Системного Мышления для активной молодежи

23 октября стартовал набор в Школу Системного Мышления для активной молодежи в Харькове, организатором которой является Консалтинговая компания FSS, в лице Алексея Гагаринова и Алены Котляр.

Важно! Обучение в Школе бесплатное и проводится на базе современного научного парка Синергия по адресу: г. Харьков, проспект Науки, 14, который в лице его директора - Вадима Хачатряна являются партнерами школы.

Основная ЦЕЛЬ Школы Системного Мышления – начать процесс формирования системного мышления у молодежи для осознания своего места и роли в обществе, с целью приумножения собственного и общественного блага.

Ключевые ЗАДАЧИ Школы Системного Мышления:

1) заложить основу системного мышления у участников;

2) заложить основу современного мировоззрения и прогрессивных ценностей;

3) овладение участниками пониманием своего предназначения и роли в работе с организационными системами;

4) разработать и представить практические проекты по выбранной тематике;

5) сформировать базовые навыки системного мышления и высокоэффективной работы в команде;

6) заложить основу для системной трансформации Украины.

Участниками Школы может стать, каждый если:

• Твой возраст 18-30 лет

• У тебя активная жизненная и гражданская позиция

• Ты готов нести персональную ответственность за результат обучения

• Ты проактивен в направлении изменения окружающей действительности к лучшему

Каждого участников Школы ожидает:

● Уникальная программа обучения

● 9 взрывных рабочих встреч, где расширяется мировоззрение

● 22+ часов практического материала от экспертов по развитию системного мышления применительно к организациям

● обучение, которое дает возможность стать цельной личностью, быть впереди и изменять мир к лучшему;

● новые полезные знакомства и возможность реализации совместных проектов

Набор в Школу осуществляется на конкурсной основе. Каждый выпускник школы получает сертификат, а лучшие из выпускников – подарки от партнеров, а также:

● формирование навыка быть субъектом изменений

● Переворот в мышлении на 180 градусов

● Возможность видеть окружающий мир системно

● Навыки принятия системных решений

● Возможность жить в равновесии с окружающей средой

● Умение предотвращать проблемы и системно решать возникшие

Школа проводится при поддержке Департамента семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Успей подать заявку на обучение в Школе по ссылке https://bitly.su/jF5Yh Дедлайн: 31 октября 00.00.

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