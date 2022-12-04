Істерія Кремля. Росія "не хоче приймати" стелю цін на нафту та погрожує Європі

Російські чиновники різко реагують на введення країнами ЄС стелі цін на нафту на рівні 60 доларів за барель. Там заявляють, що "Москва цього не сприйме" та у звичній манері погрожують Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Що кажуть у РФ

Наступного дня після відповідного рішення країн ЄС, G7, а також Австралії з коментарем від Кремля вийшов прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков. За його словами, Москва нібито "не прийме стелі цін на російську нафту".

"Кремль аналізує ситуацію із встановленням стелі цін на нафту, певну підготовку до такої "стелі" було проведено. Москва не сприйматиме стелю цін на нафту, як буде організована робота, повідомимо після аналізу ситуації", - заявив Пєсков.

До цього зі словами, що тепер "Європа житиме без російської нафти", виступив постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов.

"Із цього року Європа житиме без російської нафти", - заявив Ульянов.

Він також зазначив, що Москва нібито вже дала зрозуміти, що не постачатиме нафту тим країнам, які "підтримують антиринкову стелю цін".

Судячи з цих заяв можна припускати, що РФ підтверджує свої наміри відмовитися від постачання нафти до країн, які запровадили цінові обмеження.

Реакція України

У Офісі президента також не забарилися з реакцією на рішення ЄС. Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що ціну треба було б знизити до не до 60, а до 30 доларів за барель, щоб швидше знищити економіку РФ.

Стеля цін на нафту з РФ

Нагадаємо, що 2 грудня країни Європейського Союзу узгодив встановлення максимальної ціни за російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Після чого стало відомо про відповідне рішення країн G7 та Австралії. Відомо, що ці обмеження набудуть чинності вже з 5 грудня 2022 року.

Втім, як вважають за кордоном, зокрема в Естонії, дуже болісною для Росії могла б бути ціна в 30-40 доларів за барель. Однак, за словами естонського прем'єра Каї Каллас, наразі досягнуто "найкращого з можливих на сьогодні компромісів".

Джерело: rbc.ua

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