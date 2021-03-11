Стоимость бензина и дизеля подскочила. С чем это связано и какой будет цена за литр топлива до конца марта?

Специалисты объясняют - Украина импортирует 85% нефтепродуктов, а нефть за последние 4 месяца подорожала с 37 до 67 долларов за баррель.

Это очень хорошо заметно, если посмотреть на стелы автозаправочных станций.

В общем, говорят эксперты, стоимость горючего растет давно, хотя и постепенно. Поэтому водителям до февраля било по карману не так существенно. Но вот недавно цены скакнули довольно существенно и что будет дальше - даже спрогнозировать трудно.

Потому как сейчас, когда мир охвачен пандемией - цена нефти выше, чем была до карантина, тогда как потребление стало значительно меньше.

Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95"

Имеют место процессы не рыночного характера "спрос-предложение", а имеет место влияние каких-то других факторов, например там влияние спекулятивного капитала. Мы видим, что цены вот вторую неделю замерли, на отметках где-то 66-67 долларов за баррель. Все информагенства мировые сообщают по прогнозу, что будет цена дальше расти, но опять-таки, мы видим, что цена сама по себе не логична - она высокая для такого состояния экономики, поэтому возможно, может быть, на этом и остановится.

Андрей каждый день на бензин тратит 200-300 гривен, такая значительная сумма получается - потому как нужно много передвигаться по городу по работе, поэтому повышение цены на топливо почувствовал уже существенно, еще несколько недель назад.

Андрей, водитель

Ну, на 20 % подорожало. Газ 12 грн стоил, бензин – 21 грн. Какие вопросы, ну, конечно, негативно. Ну, все ж должно быть как-то объективно.

Автогаз тоже подорожал на 75-80 копеек за литр и сейчас средняя цена по стране достигает 15 гривен 38 копеек. Юрий рассказывает, что уже давно перешел на «газ», чтобы хоть как-то экономить на топливе, но сейчас говорит, что машину решил и вовсе продать.

Юрий, водитель

- Ну в том году было ровно 11 с чем-то, сейчас он 15 грн. Я давно поставил на газу, но сейчас уже скоро сравняется с бензином, поэтому нет смысла, наверное. Вот документы все, еду продавать машину. - Из-за того, что дорого ездить? - Ну, вообще так вышло, но буду продавать, потому что надо на электромобили переходить.

По состоянию на утро по информации Минфина средние цены на топливо по Украине выглядят так: бензин А-95 премиум класса - 29,75 грн, Бензин А-95 - 28,35 грн, 92-й - 27 гривен 34 копейки, дизельное топливо обойдется в – 27,75 за литр. Впрочем, это не предел уверены эксперты.

Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95"

Цены на качественное топливо я думаю, что они все-таки достигнут 30 гривен, 30+. 30, там может быть диапазон 29-31 гривна — это бензин. Порядка, в таких же диапазонах там - 27-28 гривен за литр - дизельное топливо. Я думаю, что это будет в течении ближайших двух недель.

На харьковских заправках же сейчас можно встретить горючее и по 26 гривен за литр, максимальная цена, которую сегодня удалось найти съемочной группе - 31 гривна 99 копеек за литр 95 бензина. Последний раз такие цифры на стелах харьковских заправок водители наблюдали в 2018 году. После чего горючее существенно подешевело.

Агентство Телевидения Новости