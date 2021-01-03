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Сегодня 14:22
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Стоимость биткоина впервые возросла до 34 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые возросла до 34 тысяч долларов

Биткоин снова обновил свой ценовой максимум. За сутки рост цены криптовалюты составил более 14%.

Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Стоимость одной монеты на 07:30 по киевскому времени составляла 34 102 доллара.

Coindesk сообщал, что в пике за последние 24 часа цена биткоина составляла 33 895 долларов, а сейчас он торгуется по 33,7 тысячи долларов.

Напомним, криптовалюта биткоин вечером 2 января превысила отметку в 33 000 долларов.

Криптовалюта начала дорожать днем 2 января. В 14:00 цена биткоина составляла 29 753 долларов.

Аналитики прогнозируют продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 тысяч долларов. После этого на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

 

Агентство Телевидения Новости

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