Стоимость медицинских препаратов в аптеках существенно выросла

Стоимость медицинских препаратов в аптеках выросла на 20-25%, по некоторым отдельным позициям рост вообще составляет до 40% - глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий

По его мнению, к росту цен привело падение курса гривны, рост стоимости топлива, и усложнение логистики импортных лекарственных средств.

Также Радуцкий обратил внимание на то, что объёмы продаж у аптечных сетей снижаются, так как у многих людей сегодня просто нет денег.

Радуцкий направил депутатское обращение в Гослекслужбу с целью узнать, проводятся ли проверки обоснованности повышения цен на лекарственные препараты.

Замглавы Гослекслужбы Владимир Короленко проинформировал, что специалисты еженедельно проводят мониторинг стоимости лекарств в аптеках, но о результатах проверок так и не сообщил.

Источник: https://t.me/u_now/51180

Новости портала «Весь Харьков»