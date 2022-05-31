Стоимость медицинских препаратов в аптеках существенно выросла
Стоимость медицинских препаратов в аптеках выросла на 20-25%, по некоторым отдельным позициям рост вообще составляет до 40% - глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий
По его мнению, к росту цен привело падение курса гривны, рост стоимости топлива, и усложнение логистики импортных лекарственных средств.
Также Радуцкий обратил внимание на то, что объёмы продаж у аптечных сетей снижаются, так как у многих людей сегодня просто нет денег.
Радуцкий направил депутатское обращение в Гослекслужбу с целью узнать, проводятся ли проверки обоснованности повышения цен на лекарственные препараты.
Замглавы Гослекслужбы Владимир Короленко проинформировал, что специалисты еженедельно проводят мониторинг стоимости лекарств в аптеках, но о результатах проверок так и не сообщил.
Источник: https://t.me/u_now/51180