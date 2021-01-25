Стоимость солнечной энергии: прогнозы и реальность

Журнал PV Magazine привел небольшую, но интересную подборку старых прогнозов стоимости солнечной электроэнергии и сравнил эти прогнозные данные с актуальными ценами.

Сравнение показывает, что прогнозы теряют свою актуальность в течение нескольких лет после выхода – стоимость солнечной энергии падает намного быстрее, чем ожидалось.

Автор берёт прогнозы трёх уважаемых организаций.

(1) Институт солнечных энергетических систем Фраунгофера (Fraunhofer ISE) в 2012 году предсказывал, что стоимость единицы энергии (LCOE), вырабатываемой солнечными установками в Германии достигнет примерно 0,082 евро / кВт*ч (0,10 доллара США / кВт*ч) в 2025 году. Однако уже в октябре 2018 года средневзвешенная (одноставочная) цена по итогам конкурсного отбора в солнечной энергетике составила 0,0469 евро за киловатт-час. Да и по расчёту LCOE самого Fraunhofer ISE, опубликованному в марте 2018 года, минимальная граница стоимости для крупных солнечных электростанций находилась на уровне 0,0371 евро за киловатт-час. Другими словами, долгосрочный прогноз 2012 года потерял актуальность очень быстро.

(2) Аналогичным образом, Министерство энергетики и изменения климата Великобритании (DECC) предсказывало в 2011 году, что LCOE солнечной энергии в Великобритании снизится до 0,165 фунтов стерлингов / кВт*ч и 0,136 фунтов стерлингов / кВт*ч в 2015 и 2020 годах, соответственно. Эти прогнозы были основаны на предположения о низкой стоимости капитала и профилях капитальных и эксплуатационных затрат от консалтинговых компаний Arup и EY для солнечных фотоэлектрических установок мощностью более 50 кВт. Однако в 2015 году по результатам конкурсного отбора в Великобритании цена на солнечную энергию составила 0,079 фунтов стерлингов за кВт*ч.

Если же взять прогнозные данные 2011 года со средней и высокой стоимостью капитала, то несоответствие между прогнозными и актуальными цифрами становится просто чудовищным.

Теперь в своём новом докладе 2020 года Министерство оценивает LCOE фотоэлектрической генерации в 0,044 фунта за кВт*ч (для проектов с вводом в строй в 2025 году) и прогнозирует, что к 2040 году она снизится до 0,028 фунта за киловатт-час.

(3) Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало в 2010 году, что для солнечных электростанций с КИУМ 25% LCOE в 2015 году составит около 0,215 доллара США / кВт*ч при 5% ставке дисконтирования и 0,333 доллара США / кВт*ч при ставке дисконтирования 10%.

В другом отчете МЭА, опубликованном в 2015 году, прогнозировалось, что глобальная средняя LCOE для фотоэлектрических проектов, которые будут введены в эксплуатацию в 2020 году, составит 0,12 доллара США / кВт*ч. Однако данные IRENA показывают, что уже в 2019 году средневзвешенная глобальная LCOE в фотоэлектрической солнечной энергетике составила 0,068 доллара за кВт*ч.

Можно также вспомнить рекордные результаты конкурсных отборов за последние три года. В благоприятных природных условиях цены солнечного киловатт-часа стабильно опускаются ниже и трех, и двух центов за киловатт-час.

Несмотря на нюансы в различных механизмах аукционов в разных странах и сложность ранжирования результатов в глобальном масштабе, мы видим, что солнечные проекты можно реализовывать по таким ценам, которые авторы прогнозов и представить себе не могли ещё пять лет назад.

По последним данным ITRPV, коэффициент обучения в фотоэлектрической солнечной энергетике в период 2006-2019 составил 40% (каждое удвоение поставок солнечных модулей приводит к снижению их стоимости на 40%):

В то или иной мере «обучение» продолжится, что повлечёт за собой дальнейшее снижение стоимости солнечного киловатт-часа.

Источник: elektrovesti.net

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