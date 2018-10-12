Стоимость солнечных модулей в 2018 году снизилась на 25% — EnergyTrend

Согласно данным EnergyTrend, подразделения тайваньской маркетинговой компании TrendForce, за первые три квартала текущего года средние цены на моно- и поликристаллические солнечные модули упали на 19,8% и 25,5%, соответственно.

Ранее BNEF прогнозировала, что к концу года цены на солнечные модули в Китае могут упасть до 24 американских центов за ватт.

EnergyTrend публикует следующие данные (на 04 октября 2018):

1

Как мы видим, цены уже сегодня находятся примерно на предсказанном уровне.

«Если солнечная фотоэлектрическая генерация приблизится к сетевому паритету в Китае в начале третьего квартала 2019 г, тогда цены на обычные моно- и поликристаллические панели снизятся еще на 2,8% и 9,8% соответственно в течение девятимесячного периода с начала 4-ого квартала 2018 г до конца 2-ого квартала 2019», — считают авторы из EnergyTrend.

Вследствие этого стремительно падения цен и избыточных производственных мощностей глобальная солнечная индустрия, как ожидается, войдет в застойную фазу и на нём произойдет консолидация.

Ожидается, что мировая солнечная энергетика в 2018 году вырастет «всего лишь» на 86 ГВт. В то же время производственные мощности по выпуску ячеек и модулей растут, их объем, как ожидается, по итогам 2018 г достигнет 150 ГВт. «В целом проблема избыточного предложения стала более острой», — пишут эксперты EnergyTrend.

Также отмечается географический сдвиг глобального спроса на модули. ЕС отменил торговые барьеры, касающихся модулей, импортируемых из Китая, Тайваня и Малайзии. В результате китайские солнечные панели снова поступают на региональные рынки, на которых торговля ими ранее была ограничена.

Ссылаясь на сложную ситуацию у производителей Тайваня, аналитики EnergyTrend также подчеркивают, что китайские производители ячеек и модулей могут также принимать меры для снижения объемов избыточных мощностей и консолидации. Речи идёт не только о сделках слияния, но даже о закрытии фабрик.

Такие действия уже замечены в Китае. Например, компания Shunfeng International Clean Energy (SFCE) объявила две недели назад, что она надеется продать свою производственную единицу одному из своих акционеров, Asia Pacific Resources Development Investment Ltd.

Shanghai Electric подала заявку на приобретение контрольного пакета акций крупнейшего в Китае производителя поликремния GCL-Poly. Правда, предлагаемая сделка на сумму 1,86 млрд. долларов США провалилась, поскольку «обе стороны считают, что сроки и условия для проведения потенциальной продажи [GCL-Poly] недостаточно созрели».

Низкие цены на модули делают солнечную энергетику более доступной для всё большего круга игроков, но, с другой стороны, являются серьезным вызовом для производителей всей отраслевой цепочки, вынужденных работать в условиях сжимающейся маржи.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»