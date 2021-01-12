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Столичною податковою міліцією забезпечено відшкодування збитків державі в сумі 12 млн гривень

Столичною податковою міліцією забезпечено відшкодування збитків державі в сумі 12 млн гривень

Податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатому за фактом умисного ухилення від сплати податку на землю курівництвом столичного підприємства.

Встановлено, що працівники зазначеного підприємства, шляхом заниження нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та внесення цих неправдивих відомостей в податкову звітність, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, завдяки вжитим працівниками податкової міліції заходам, податки та завдана державі шкода відшкодовані в повному обсязі в сумі понад 12 млн гривень.

У січні 2021 року до суду направлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності колишнього виконуючого обов’язки генерального директора вказаного підприємства на підставі ч.4 ст.212 КК України у зв’язку з відшкодуванням завданих державі збитків.

Источник: sfs.gov.ua

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Темы: дфс, налоги

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