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Страна-бензоколонка проиграла апелляцию по крымским заправкам

Страна-бензоколонка проиграла апелляцию по крымским заправкам

Россия апеллировала в Федеральный суд Швейцарии в Лозанне, с целью отменить два юрисдикционных решения, который были вынесены в пользу 12 украинских нефтяных компаний. Эти компании требовали возместить ущерб, нанесенный потерей автозаправок в Крыму.

Украинские нефтяные компании, среди которых крупнейший производитель нефтяной продукции «Укрнафта», подали против России в суд в связи с аннексией Крыма в 2014 году и потерей сети автозаправок. Суд и во второй раз встал на сторону потерпевших, сообщает «Европейская правда», со ссылкой на решение суда.

В данных исках украинские компании обоснованно утверждают, что Россия нарушила Соглашение между украинским и российским правительствами о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. «Укрнафта» пока что хочет компенсации в 50 млн долларов, остальные 11 компаний - еще 47 млн долларов.

В прошлом году 26 июля Арбитражный суд со штаб-квартирой в Женеве признал, что он компетентен выносить решения по предъявленным России претензиям и встал на сторону украинских компаний. Сегодня то же самое проделал и Лозаннский суд, который отклонил апелляцию, поданную страной-агрессором, и признал юрисдикцию Женевского арбитража по делам.

Источник: petrimazepa.com

Новости портала «Весь Харьков»

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