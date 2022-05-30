Страны ЕС не смогли достичь договоренности по эмбарго на российскую нефть. Переговоры продолжатся сегодня, - Reuters

Правительства Европейского Союза не смогли достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, но продолжат переговоры в понедельник утром, стремясь подготовить соглашение к саммиту ЕС в понедельник днем, - пишет издания, ссылаясь на официального представителя ЕС.

(https://www.reuters.com/world/europe/no-eu-deal-russian-oil-embargo-yet-more-talks-monday-2022-05-29/)

Позже это подтвердил и журналист «Радио Свободы» Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Источник: https://t.me/u_now/51029

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