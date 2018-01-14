Из-за ̶п̶р̶о̶п̶а̶г̶а̶н̶д̶и̶с̶т̶с̶к̶и̶х̶ ̶с̶ъ̶е̶м̶о̶к̶ ̶с̶т̶р̶а̶н̶ы̶-̶о̶к̶к̶у̶п̶а̶н̶т̶а̶ попыток строительства Керченского моста и просто по причине природной злобы и тупости власти РФ ввели ограничения на проход по Керченскому проливу. В результате этого запрета, в украинские порты Азовского моря не могут заходить океанические суда класса Panamax.

После аннексии полуострова, россияне де-факто установили контроль над Керченским проливом. И на одном их этапов распила бабла на строительстве Керченского моста взяли и вообще запретили судоходство через пролив. Такая ситуация продолжалась около месяца из-за чего порты Мариуполя и Бердянска, а также – действующие на их территории компании потеряли несколько миллионов долларов прибыли.

Но даже, после того как движение по проливу разрешили, его ограничили габариты моста. По требованиям оккупировавших Керченский пролив россиян, через него теперь не могут проходить суда длиннее 160 метров и выше 33 метров. Из-за этих ограничений украинские компании лишились возможности проводить в портах Азовского моря загрузку судов класса Panamax. Те из них, которые раньше ходили в Мариуполь и Бердянск имели 240-260 метров длины и 55-57 метров высоты.

«Юго-восточная Азия, Вьетнам, Южная Корея, Малайзия, это американское направление - США, Гондурас, Мексика, все эти направления практически исчезли, так как перевозились на больших судах типа Panamax. Кое-что осталось, но то, что ушло, уже никогда не вернется», - рассказал в комментарии «Радио Свобода» Игорь Барский, начальник коммерческой службы Мариупольского морского торгового порта.

Использовать для транспортировки стали, зерна и других товаров суда меньшего объема нерентабельно, поскольку современные тенденции морских перевозок идут в сторону укрупнения судов перевозчиков. Многие порты мира сейчас перестраивают свои мосты, чтобы принимать класс судов «новый Panamax», который еще больше по габаритам и грузоподъемности и более экономичен в стоимости доставки одной тонны товара.

А в то время, когда в США и Австралии мосты переносят на высоту от 60 метров над уровнем моря, россияне продолжают изображать стройку моста с пролетом до воды в 35 метров, что соответствует нормам 1970-х годов.

Источник: petrimazepa.com

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