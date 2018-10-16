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Сверхстаж: названы самые трудолюбивые страны Европы

Сверхстаж: названы самые трудолюбивые страны Европы

Самый большой трудовой стаж в Европе имеют жители Исландии – в среднем 47 лет. Об этом сообщает Eurostat.

РЕКОРД. В среднем исландцы работают 47 лет. Это связано с самым высоким в Европе возрастом выхода на пенсию (67 лет) и низкой безработицей в стране.

Отметим, что живут исландцы в среднем 83 года, то есть на пенсии они проводят в среднем 16 лет.

СРАВНИТЕ: украинцы живут в среднем 71 год, из которых пенсию получают 17 лет. Минимальный трудовой стаж сегодня составляет 25 лет, а к 2028 году достигнет 35 лет.

ЦИФРЫ. Также высокая продолжительность трудовой жизни характерна для швейцарцев (42,5 лет), шведов (41,7 лет) и голландцев (40 лет). Меньше всего, от 31 до 34 лет, работают жители Восточной Европы, а также греки и итальянцы.

Еще меньше (29 лет) средний трудовой стаж в Турции. В этой мусульманской стране многие женщины по-прежнему большую часть жизни проводят в качестве домохозяек.

Источник: http://etcetera.media

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Темы: работа

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