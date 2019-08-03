Суд частково розблокував липневі тарифи "Укренерго" для учасників енергоринку

Окружний адміністративний суд Києва розблокував тарифи ПрАТ "НЕК" Укренерго" на передачу і диспетчеризацію, встановлені Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), від 7 червня 2019 року № 954 і № 955 з 1 липня 2019 року.

Як повідомила прес-служба компанії, раніше дія обох постанов була припинена у забезпечення позову акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ) з вимогою їх скасувати. Аналогічно вчинили АТ "Дніпроазот", АТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат", АТ "Покровський гірничо-збагачувальний комбінат" та АТ "Запорізький завод феросплавів", що належать бізнесменові Ігорю Коломойському.

"За клопотанням "Укренерго" суд змінив заходи забезпечення позову таким чином, що дія тарифів залишається призупинена тільки для сторони позивача. Тобто для нього (НЗФ - ІФ) тарифи, затверджені постановами НКРЕКУ №954 і №955, залишаються зупиненими і продовжує діяти старий тариф (57,4 грн / МВт ∙ год) ", - відзначили в прес-службі" Укренерго ".

Для інших учасників ринку в липні 2019 року чинними є тарифи, встановлені постановами НКРЕКУ від 7 червня 2019 року, - №954 і №955 (передача - 347,43 грн / МВт-год, диспетчеризація - 8,9 грн / МВт-год) .

Як повідомлялося, Окружний адмінсуд Києва 27 червня за позовом акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" призупинив дію постанови НКРЕКУ про встановлення на друге півріччя 2019 року тарифів на передачу електроенергії "Укренерго". 30 липня Окружний адмінсуд відмовив НЗФ. Засідання шостого апеляційного адмінсуду Києва у справі призначено на 21 серпня.

Невдоволення ферросплавщиків, у яких в собівартості виробництва електроенергії займає значну частку, пов'язане зі збільшенням цін на електроенергію після запуску нового ринку. Основною причиною того, що відбувається є покладання Кабінетом міністрів на "НАЕК" Енергоатом "спеціальних зобов'язань продавати 75% вироблення ДП" Гарантований покупець ", ще 15% -" Укренерго" і операторам систем розподілу (обленерго) для покриття технологічних витрат в мережах. Решта 10%" Енергоатом "очікувано продає на ринку" на добу вперед ", де ціни вище, ніж на ринку двосторонніх договорів.

В результаті промисловість не може купити за прямими договорами дешеву атомну електроенергію, купуючи її у теплової генерації.

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила тариф на послуги з передачі електроенергії магістральними мережами на 2 півріччя 2019р для ДП «НЕК «Укренерго» в розмірі 312,14 грн/МВт-год (без ПДВ), що на 10,2% менше, ніж затверджений 7 червня (347,43 грн/МВт-год).

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»