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Суд ЕС предупредил Бельгию относительно ядерных реакторов

Суд ЕС предупредил Бельгию относительно ядерных реакторов

Бельгия должна была исследовать влияние атомной электростанции на окружающую среду, прежде чем продлить срок службы двух ядерных реакторов, и теперь она должна провести эту оценку влияния, постановил Европейский суд.

Суд установил, что в двух делах, инициированных экологическим лобби, правительство Бельгии нарушило законодательство ЕС.

Бельгия теперь должна оценить влияние продления срока службы реакторов на окружающую среду и доказать, что в случае остановки реакторов будет существовать реальный и серьезный риск проблем с электричеством в стране.

Поскольку атомная электростанция Дул (Doel) размещена недалеко от границы с Нидерландами, Нидерланды также должны участвовать в оценке.

Теперь Конституционный суд Бельгии должен принять решение о судьбе ядерных реакторов с учетом оценки Европейского суда.

В 2003 году парламент Бельгии одобрил поэтапный отказ от атомной энергетики и остановку устаревших реакторов.

Реакторы Дул-1 и Дул-2 должны были быть закрыты в 2015 году, когда срок их эксплуатации составил 40 лет. Однако, чтобы предотвратить проблемы с электроэнергией, парламент решил продолжить эксплуатацию еще на десять лет.

На обеспечение безопасности ядерных реакторов потратили около 700 млн евро. Однако чиновники при этом не провели такую экологическую оценку, которую следовало бы провести при открытии новой электростанции.

Сейчас в Бельгии есть семь ядерных реакторов. Четыре из них размещены на атомной станции Дул, а три - на АЭС Тианж.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: ес, суд

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