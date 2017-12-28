Суд наложил арест на собственность медиахолдинга UMH Сергея Курченко

Печерский районный суд города Киева наложил арест на медиахолдинг UMH, конечным бенефициаром которого является находящийся в розыске бизнесмен Сергей Курченко.

Об этом говорится в решение суда, опубликованном в реестре судебных решений.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и следователей ГПУ, которые ведут расследование преступлений, совершенных бывшим президентом Виктором Януковичем, и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

Правоохранители мотивировали свое ходатайство тем, что указанные активы связаны с расследованием преступлений, совершенных бывшим президентом, и присвоением имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой в особо крупных размерах, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

UMH (Украинский Медиа Холдинг) - один из крупнейших медиахолдингов Украины. В состав медиахолдинга входят печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы и новостные агрегаторы.

В состав УМХ входят такие известные проекты:

- I.ua

- bigmir)net

- КорреспонденТ

- Аргументы и факты в Украине

- КП в Украине

- Деньги.ua

- Football.ua

- iSport.ua

- В Городе

- Gloss.ua

- TV.ua

- tochka.net

- Lounge FM

- Наше Радио

- Ретро FM

- Джем FM

- Авторадио

- Радио Пятница

С 2013 года холдинг принадлежит бизнесмену Сергею Курченко. В 2014 году прокуратура выдвинула ему подозрения в уклонении от уплаты налогов и нанесении крупных убытков госкомпаниям. Тогда же бизнесмен попал в санкционный список Европейского Союза.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.

Источник: Униан

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