Суд наложил арест на собственность медиахолдинга UMH Сергея Курченко
Печерский районный суд города Киева наложил арест на медиахолдинг UMH, конечным бенефициаром которого является находящийся в розыске бизнесмен Сергей Курченко.
Об этом говорится в решение суда, опубликованном в реестре судебных решений.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и следователей ГПУ, которые ведут расследование преступлений, совершенных бывшим президентом Виктором Януковичем, и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.
Правоохранители мотивировали свое ходатайство тем, что указанные активы связаны с расследованием преступлений, совершенных бывшим президентом, и присвоением имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой в особо крупных размерах, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
UMH (Украинский Медиа Холдинг) - один из крупнейших медиахолдингов Украины. В состав медиахолдинга входят печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы и новостные агрегаторы.
В состав УМХ входят такие известные проекты:
- I.ua
- bigmir)net
- КорреспонденТ
- Аргументы и факты в Украине
- КП в Украине
- Деньги.ua
- Football.ua
- iSport.ua
- В Городе
- Gloss.ua
- TV.ua
- tochka.net
- Lounge FM
- Наше Радио
- Ретро FM
- Джем FM
- Авторадио
- Радио Пятница
С 2013 года холдинг принадлежит бизнесмену Сергею Курченко. В 2014 году прокуратура выдвинула ему подозрения в уклонении от уплаты налогов и нанесении крупных убытков госкомпаниям. Тогда же бизнесмен попал в санкционный список Европейского Союза.
В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.
Источник: Униан