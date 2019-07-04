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Суд оштрафовал "Харьковские теплосети" на 1,5 миллиона гривен

Суд оштрафовал Харьковские теплосети на 1,5 миллиона гривен

В июне 2019 Харьковский окружной административный суд оштрафовал КП «Харьковские тепловые сети» за фактический допуск тринадцати работников к работе без надлежащего оформления трудовых отношений.

Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

Как было установлено во время инспекционного посещения предприятия, 13 работников фактически выполняли работу по вакантным должностям, заключенные договоры подряда включают в себя указания о долгосрочном сроке их действия, а предметом договоров подряда является процесс труда, а не его конечный результат. 

Суд первой инстанции указал, что фактически существующие трудовые отношения истцом были заменены договорами подряда, поскольку условия указанных договоров предусматривают регулярное выполнение гражданами работы, а именно: по профессии медицинской сестры, врача, инженера-проектировщика, оператора видеонаблюдения, программиста, охранника, инженера метрологического обеспечения, сварщика. 

В результате выявленных нарушений требований части третьей статьи 24 КЗоТ Украины коммунальному предприятию придется заплатить в государственный бюджет штраф в размере более чем полтора миллиона гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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