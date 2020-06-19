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Суд взыскал в пользу «Харьковоблэнерго» более 3 млн грн

Суд взыскал в пользу «Харьковоблэнерго» более 3 млн грн

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Акционерного общества «Харьковоблэнерго» к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности в размере более 3 млн грн за нарушение условий договора подряда.

21 марта 2019 года между сторонами был заключен договор подряда. Предприятие должно было выполнить работы по техническому переоснащению высоковольтной линии 110 кв «Шпаковка-Богодухов», а Акционерное общество «Харьковоблэнерго» принять и оплатить работы. Однако, ответчик так и не приступил к выполнению работ в сроки.

"Согласно п.7.2 Договора в случае ненадлежащего исполнения условий Договора Подрядчик платит 10% от стоимости договора, а в случае осуществления предварительной оплаты Подрядчик возвращает Заказчику средства с учетом индекса инфляции",­ - сообщили в пресс-службе суда.

Проверив начисления, которые состоят из суммы долга и штрафных санкций, суд решил, что начисление не противоречат требованиям действующего законодательства и решил удовлетворить иск в пользу Акционерного общества «Харьковоблэнерго».

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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