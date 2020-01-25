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Суд у справі "Приватбанку" переносять, щоб отримати кредит від МВФ

Суд у справі Приватбанку переносять, щоб отримати кредит від МВФ

Міжнародний валютний фонд не ухвалюватиме ніяких рішень щодо Україні, доки не стане остаточно зрозумілою ситуація з націоналізованим банком, вважає економіст

Економіст, голова експертно-аналітичної ради українського аналітичного центру Борис Кушнірук в ефірі програми "ІнфоДень" на "5 каналі" розповів про можливі причини перенесення судових засідань щодо оскарження націоналізації "ПриватБанку".

"Перенесення ухвалення остаточних рішень пов'язані з тим, що всі розуміють, якщо буде ухвалене остаточне рішення в інтересах Коломойського, тоді це повністю зупинить співпрацю України із західними партнерами. Насамперед з Міжнародним валютним фондом, який зробив доволі жорстку заяву з цього приводу", – сказав Кушнірук.

Він додав: "Тому зараз є спроби якось домовитися з МВФ, а потім уже ухвалювати рішення на користь Коломойскього. Думаю, МВФ займе позицію, що не ухвалюватиме ніяких рішень стосовно України, доки не буде остаточно зрозумілої ситуації, рішень Верховного Суду з цього приводу і доки не буде зазначено, що держава не гратиметься в інтересах Коломойського".

Повне відео розмови дивіться за посиланням:

Нагадаємо, шостий апеляційний суд Києва за клопотанням "ПриватБанку" призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду про скасування націоналізації "ПриватБанку" до розгляду у Великій палаті Верховного Суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Источник: 5.ua

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