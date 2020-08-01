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Суд задовольнив позов прокуратури про повернення земельної ділянки вартістю понад 13 млн грн у власність держави

Суд задовольнив позов прокуратури про повернення земельної ділянки вартістю понад 13 млн грн у власність держави

Господарським судом Харківської області задоволено позов місцевої прокуратури в інтересах держави до приватного підприємства про стягнення заборгованості за договором оренди земельної ділянки в сумі понад 1 мільйон гривень, розірвання договору та зобов’язання повернути Чугуївській міській раді Харківської області земельну ділянку вартістю понад 13 мільйонів гривень.

За інформацією заступника керівника Чугуївської місцевої прокуратури Євгена Довжича, між Чугуївською міською радою та приватним підприємством укладено договір землі площею 15,3 га строком на 25 років з метою розташування об’єкта стаціонарної рекреації, для розміщення та обслуговування кемпінгів, будинків відпочинку.

Відповідно до умов договору, орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 1 відсотку до нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Згідно з розрахунком заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою, встановлено, що орендна плата вноситься орендарем несвоєчасно та не в повному обсязі з 2017 року. Це і стало підставою для направлення відповідного позову до суду.

Рішення суду першої інстанції набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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