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Суд задовольнив позов прокуратури про повернення земельної ділянки вартістю понад 8 млн грн у власність навчального закладу

Суд задовольнив позов прокуратури про повернення земельної ділянки вартістю понад 8 млн грн у власність навчального закладу

Суд задовольнив позов прокуратури Харківської області про визнання недійсним договору про спільну діяльність та зобов’язання підприємця звільнити земельну ділянку площею 20 га та вартістю понад 8 млн грн.

Як повідомив начальник відділу ювенальної юстиції прокуратури Харківської області Валерій Лялюк, органами прокуратури встановлено факт незаконного використання земельної ділянки одного з загальноосвітніх навчально-виховних комплексів Кегичівського району Харківської області.

Так, встановлено, що зазначена земельна ділянка перебуває на праві постійного користування у навчального закладу і надана їй для ведення підсобного сільського господарства.

У 2018 році між директором навчального закладу та суб’єктом господарювання було укладено удаваний договір про спільну діяльність, яким фактично землю передано підприємцю для здійснення ним власної господарської діяльності по вирощуванню сільськогосподарських культур.

Укладеним правочином сторони фактично приховали договір оренди, який, відповідно до вимог чинного законодавства, вони не могли укласти, оскільки повноваженнями щодо розпорядження зазначеною земельною ділянкою наділений виключно Держгеокадастр в Харківській області. Це і стало підставою для направлення відповідного позову до суду.

Рішенням господарського суду Харківської області позов прокурора задоволено у повному обсязі.

Рішення суду першої інстанції набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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