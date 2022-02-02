Суд запретил строительство элитного жилого комплекса в центре Харькова

Суд запретил строительство элитного жилого комплекса "Дом на Подоле" в центре Харькова на пер. Лопатинском. Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, соответствующее постановление принял Хозяйственный суд Харьковской области.

В суд подала Шевченковская прокуратура на ООО "Строй Сити Девелопмент" из-за застройки земельного участка, расположенного в переулке Лопатинском в центре Харькова.

Отмечается, что "Дом на Подоле" должен состоять из 4 секций по 18 этажей бизнес-класса, в которых будут расположены офисные и торговые помещения, а также 354 квартиры, 1-уровневый наземный паркинг. Согласно порталу ЛУН, цена однокомнатных квартир в комплексе достигает 1,1 млн гривен, двухкомнатных - от 1,6 млн гривен, трехкомнатных - от 2,06 млн гривен, четырехкомнатных - от 2,95 млн гривен. Сроком введения дома в эксплуатацию указан 4-й квартал 2024 года.

"По информации прокуратуры, которую та предоставила в суд, ООО "Строй сити девелопмент" заранее внесены недостоверные сведения в документы по виду строительства: реконструкция, хотя фактически происходит новое строительство многоэтажного дома. ООО "Строй сити девелопмент" не получено разрешительных документов по строительству жилого комплекса с соответствующими категориями и классом. Фактически "ООО Строй сити девелопмент" пытается осуществить соответствующее строительство путем получения разрешительных документов только на помещение", - говорится в постановлении суда.

Также прокуратура хочет через суд привести участок в состояние, которое было в 2020 году - снести забор, фундамент и сваи, а также закопать котлован. А пока суд рассматривает это дело, по предыдущему постановлению строительство ЖК "Дом на Подоле" должно быть прекращено.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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