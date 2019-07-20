Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляцию Газпрома по взысканию активов в пользу Нафтогаза

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в пресс-службе, Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) 8 июля отклонил жалобу "Газпрома", тем самым подтвердив свои полномочия в деле о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты по российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

• Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.

• По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.

• Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

• В мае газовый монополист РФ "Газпром" через апелляцию обжаловал решение люксембургского суда о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза.

• По состоянию на конец мая долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа из-за пени превысил $2,8 млрд.

Источник: espreso.tv

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