Супермаркети почали стежити за покупцями через “розумні” візки: як працює нова система

У США великі торговельні мережі масово запускають візки зі штучним інтелектом, камерами та рекламою. Нові пристрої збирають дані про поведінку покупців просто під час походу магазином.

Про це пише Futurism.

У червні 2026 року американська мережа Weis Markets разом із компанією Instacart почала масштабне впровадження технології Caper Carts у магазинах Пенсильванії. Йдеться про “розумні” продуктові візки, які працюють на базі штучного інтелекту.

За даними видання, кількість таких пристроїв у США вже зросла утричі порівняно з попередніми роками. Це свідчить про швидке поширення нової моделі торгівлі.

Візки обладнані камерами, цифровими вагами, сенсорними дисплеями та системами геолокації. Технологія відстежує, де саме перебуває покупець у торговому залі та які товари він розглядає.

На основі цих даних система показує персоналізовану рекламу, знижки та купони просто на екрані візка. Пропозиції залежать від того, біля яких полиць зупинилася людина.

За словами розробників, навіть звичайне нагадування про можливу покупку вже збільшує середній чек на 1%. Саме це і є головною метою нової технології — підвищення прибутків магазинів.

У компанії заявили, що система поєднує локальні обчислення безпосередньо у візках із хмарним штучним інтелектом. Для навчання алгоритмів використали аналіз понад одного мільярда онлайн-замовлень.

Розробники називають це потужним інструментом для впливу на поведінку покупців. Водночас експерти вже висловлюють побоювання щодо приватності.

Окремі фахівці припускають, що під виглядом автоматизації частину процесів можуть виконувати низькооплачувані працівники, які дистанційно переглядають дані з камер.

Поки ритейлери активно тестують нові системи, звичайним покупцям дедалі важче уникнути цифрового спостереження навіть під час звичайного походу в супермаркет.

Джерело: expert.in.ua

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