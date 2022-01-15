Супутник «Січ-2-30» вийшов на забезпечений УДЦР частотно-орбітальний ресурс

У четвер, 13 січня, о 17:26 за київським часом відбувся запуск ракети Falcon 9 компанії SpaceX, що вивела на орбіту український супутник Січ-2-30. Відділення супутника від ракети і вихід на орбіту відбулося о 18:49 за Києвом.

Генеральний директор УДЦР Володимир Корсун та колектив фахівців підприємства вітають всіх, хто забезпечив запуск супутника, безпосередньо розробив та втілив проєкт, Державне космічне агентство України, Національний центр управління та випробувань космічних засобів, а також всю Україну з підтвердженням статусу «космічної держави».

Один з важливих кроків для здійснення запуску та ефективної експлуатації нового українського супутника - включення частотних присвоєнь на запланованих орбітах до Міжнародного довідкового регістру частот МСЕ - був забезпечений Українським державним центром радіочастот.

«Забезпечення частотно-орбітального ресурсу для супутника «Січ-2-30», дає можливість Україні як державі-члену МСЕ здійснювати належний міжнародний правовий захист його частотних присвоєнь, - підкреслює генеральний директор держпідприємства Володимир Корсун. – УДЦР завжди готовий виконувати подібні завдання для всіх майбутніх супутникових проєктів України».

Попередньо: у 2021 році спеціалісти з міжнародної координації та реєстрації супутникових мереж УДЦР на замовлення Національного центру управління та випробувань космічних засобів ДКАУ успішно провели роботи з реєстрації частотно-орбітального ресурсу супутника Січ-2-30 у смугах частот 2025-2110 МГц (лінія «Земля- космос»), 2200-2290 МГц (лінія «космос-Земля») та 8025-8400 МГц (лінія «космос-Земля») для висот орбіт 475-625 км, відповідно до вимог Регламенту радіозв'язку Міжнародного Союзу Електрозв’язку. Позитивне рішення МСЕ було опубліковано 19 жовтня 2021 року в Міжнародному інформаційному циркулярі частот №2957.

Довідково: Кожна держава зобов'язана інформувати МСЕ про свої наміри щодо використання частотно-орбітального ресурсу для запланованих супутників, заявляючи в МСЕ відповідні супутникові мережі. В Україні, відповідно до п.4.4 та 4.5 «Положення про взаємодію органів державної влади при реалізації міжнародно-правового захисту РЧР України», всі види заявок на супутникові мережі України готує УДЦР спільно з операторами супутникових мереж України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-13#Text.

МСЕ, Міжнародний Союз Електрозв’язку (англ. International Telecommunication Union, ITU) є спеціалізованим органом ООН у сфері глобального електрозв’язку. Однією з задач МСЕ є регулювання процесу використання радіочастотного спектру і супутникових орбіт в глобальному масштабі.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»