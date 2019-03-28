Сырье для электрокаров: какие запасы цветных металлов имеет Украина

Сегодня на дорогах разных стран мира, в том числе ЕС, значительно растет количество электрокаров и гибридных автомобилей, для изготовления ключевого компонента которых, а именно аккумуляторов, нужно специфическое сырье - цветные металлы. Спрос на электрокары поднял вопрос наличия запасов и возможности добычи лития, никеля, кобальта и марганца. Украина также имеет запасы этих металлов и в будущем может стать поставщиком этого сырья на мировой рынок.

В Государственной службе геологии и недр сообщили, что по количеству залежей некоторых из упомянутых металлов Украина занимает первое место в мире, геологические запасы других требуют дальнейшего изучения и привлечения инвестиций.

Марганец

Украина занимает первое место в мире по подтвержденным запасам марганца и второе место по объему общих запасов. В Днепропетровской и Запорожской областях расположен крупнейший по залежам марганца в мире Никопольский марганцеворудный бассейн. Кроме Никопольского месторождения, марганцевые руды добываются на Велико-Токмакском месторождении (Запорожская область) и на техногенном (образованном в результате промышленной деятельности) шламохранилище им. Максимова (Днепропетровская обл). Балансовые запасы марганца на Никопольском, Федоровском (Днепропетровская и Хероснкая обл.) и Велико-Токмакском месторождении составляют 2,37 млрд т, внебалансовые - 53 млн т, запасы упомянутого шламохранилища составляют 6,35 млн т. В 2018 году добыча марганцевых руд проводилась на Никопольском месторождении (добыто 3535 тыс т) и на шламохранилище (237,3 т).

Никель и кобальт

Месторождения никеля и кобальта расположены в Кировоградской и Днепропетровской областях. 12 месторождений никеля содержат 217,8 тыс т балансовых и 121,2 тыс т забалансовых запасов. Балансовые запасы кобальта учитываются по одиннадцати кобальтвмещающих силикатно-никелевых месторождениях и составляют 9859 т (внебалансовые - 8020 т). На сегодня добыча никельвместительной руды осуществляется для изготовления ферросплавов для нужд металлургии. Отдельно добычи кобальта не производится. В Госгеонедрах считают, что перспективными для добычи никеля является сульфидно медно-никелевые месторождения, в частности Прутивской участок, расположенный в Житомирской области. Запасы никеля и кобальта в таких месторождениях оцениваются в тысячи тонн.

Литий

Месторождения лития расположены в Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины учитывается три месторождения руд лития Шевченковское (Донецкая обл), Полоховское (Кировоградская обл) и Доброе (Кировоградская обл). Объем запасов лития, в соответствии с законодательством, становят государственную тайну. В 2017-2018 годах спецразрешения на добычу лития получили ООО «Петро-Консалтинг» и ООО «Региональные инвестиционные технологии», однако добыча не проводилась. В Госгеонедра считают, что в Украине есть достаточно высокие перспективы создания собственной минерально-сырьевой базы лития и преобразования из страны-импортера в экспортера литиевой продукции.

По словам председателя Госгеонедра Олега Кирилюка сегодня иностранные компании достаточно активно проявляют интерес к добыче цветных металлов на территории Украины. Среди заинтересованных сторон: Бразилия, Китай, Япония, Канада, США, Австрия и отечественные компании с иностранными инвестициями.

«Добыча лития, кобальта, никеля и марганцевых руд в Украине пока не достаточно высоки, но Украиной заинтересовался Евросоюз, ведь на сегодняшний день существует проблема снабжения критического сырья для нужд промышленности стран ЕС», - отметил Кирилюк, добавив, что сегодня Европа на 100% зависит от импортных поставок ниобий-танталовых руд и еще ряда других редкоземельных полезных ископаемых, поэтому страны ЕС ищут возможности реализации проектов по поиску и добыче такого сырья в Украине.

Ранее ЭлектроВести писали, что благодаря падению цен на важнейшие компоненты аккумуляторов электрокары будут дешеветь так же стремительно, как солнечные панели, утверждают аналитики. А литий и кобальт вовсе не всегда будут обязательными и дефицитными компонентами батарей.

Также снизить содержание кобальта в батареях — мечта производителей. Этот материал существенно повышает стоимость производства, но до сих пор никто не нашел эффективного способа делать батареи без него. 77-летний изобретатель и предприниматель Кенан Сахин нашел решение.

Источник: elektrovesti.net

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