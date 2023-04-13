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Таких санкцій ще не було. Російський пілот розповів про стан авіації РФ

Таких санкцій ще не було. Російський пілот розповів про стан авіації РФ

Російські авіакомпанії опинилися без запчастин до західних літаків через санкції. Тепер деталі завозять через треті країни, частина з них – неоригінальні.

Про те, в якому стані опинилася російська цивільна авіація, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Про те, що відбувається із російськими авіакомпаніями, розповів відомий російський пілот Андрій Литвинов в інтерв’ю одному з youtube-каналів.

"Якось викручуємося, через якісь треті країни домовляються, запчастини приходять. Не можу сказати звідки, але вони дорожчі, тому що збільшено логістику постачання. Це відбивається на вартості та термінах поставки", – розповів він.

За словами льотчика, частина запчастин, які отримують перевізники, неоригінальні, але їхнє використання дозволили Мінтранс Росії та Росавіація.

"Тих санкцій, з якими зіткнулася російська цивільна авіація, не було, мабуть, ніколи й ніде. Ну, хіба що Іран під санкціями більше 40 років", – зауважив пілот.

На його думку, ситуація двох країн відрізняється. Іранські перевізники експлуатують старі лайнери, тоді як російські авіакомпанії використовують сучасніші літаки з електронікою, яку в разі поломки необхідно міняти блоками.

Андрій Литвинов сумнівається, що Росія зможе замінити західні літаки Airbus та Boeing на літаки власного виробництва.

"Кажуть, потроїмо виробництво. Випускали три літаки Ту-214 на рік на казанському заводі, а випускатимуть 10", – пояснює пілот.

За його словами, навіть якщо припустити, що в Казані зможуть випускати 20 літаків на рік, це не допоможе замінити 700-900 авіалайнерів західного виробництва.

"Якщо вони випускають 20 літаків на рік, то щоб випустити кількість літаків, які експлуатується на сьогоднішній день, знадобиться 30 років. А на чому ми 30 років літатимемо?", – зауважує льотчик.

Литвинов додає, що старі радянські заводи зруйновані, а для створення нових підприємств і підготовки нових фахівців знадобляться час і кошти.

Джерело: rbc.ua

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