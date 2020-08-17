Компания Ukrbroker оказывает импортёрам и экспортёрам Украины квалифицированные таможенно-брокерские услуги. Организация работает с портами Одессы, Черноморска, Южного, на внутренних терминалах.

В Одессе на улице Черноморского Казачества, 115 расположился офис таможенно-брокерской компании Ukrbroker. Здесь, в непосредственной близости от морских гаваней,оформляются международные грузоперевозки в режимах «Импорт», «Экспорт», «Транзит». Организация имеет Государственную лицензию на право ведения таможенной брокерской деятельности.

«Укрброкер» существует на рынке таможенных услуг 10 лет. Многолетний практический опыт руководителя и высокий профессиональный уровень сотрудников – базовая основа быстрого обслуживания, верных расчётов, оптимизации клиентских расходов. Все партнёры довольны сотрудничеством с брокером и сохраняют постоянные деловые отношения с ним по многу лет.

За всё время существования компания провела сотни успешных операций по таможенному оформлению импорта и экспорта. Она помогла оперативно отправить и получить тысячи тонн экспортных зерновых культур, продукции растениеводства, продуктов питания, изделий из древесины, сырьевых ресурсов, строительных материалов, оборудования, спецтехники, транспортных средств.

Таможенное оформление проходит в пять этапов:

1. Регистрация, оформление Грузовой таможенной декларации.

2. Проверка документов на груз, страны происхождения груза.

3. Проверка финансовых документов: контракт, инвойс и т.п.

4. Таможенные платежи: таможенные налоги, сборы, пошлины.

5. Заключительная проверка таможенного оформления.

После успешного прохождения всех этапов представитель таможни оформляет груз. Можно приступать к дальнейшим действиям: грузить товар на борт, контролировать доставку в порт и на склад получателя.

Не менее трудоёмкой является таможенная очистка доставленных из-за рубежа грузов.Каждая ошибка в оформлении документов – это трата времени и средств отправителя или получателя. Недостаточное знание таможенного законодательства – вынужденные простои на терминале, штрафы, обратная отправка. Слабое владение правилами расчётов –переплаты, необоснованные комиссии, неоправданные расходы.

БрокерыUkrbroker владеют полной информацией о таможенных правилах и нормах. Организация наработала колоссальный опыт работы с различными категориями грузов и разными пакетами документов.Кроме заполнения форм и получения разрешительной документации сотрудники по доверенности организуют погрузку и выгрузку товаров клиентов, доставку в зарубежный порт, перегрузку, транзит по Украине.

Заказать таможенно-брокерские услуги «Укрброкеру» можно по телефону +380930115000 либо через форму во вкладке «Контакты» на сайте ukrbroker.com.ua/broker. Бесплатная консультация специалиста позволяет грузоотправителю сориентироваться в пакете документов и сроках. Договор на сотрудничество гарантирует быстрое, финансово безопасное решение таможенных задач.

Новости портала «Весь Харьков»