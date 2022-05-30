ТЕЦ-5 зупиняє роботу не через війну, а через ціну на газ

Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” з 1 червня встановила для підприємств паливно-енергетичного комплексу нові розцінки на фіксовані обсяги газу, збільшивши їх утричі: із 7,9 тис грн до 29,4 тис грн за тисячу кубометрів палива. Це зумовлює дуже скрутне становище для всієї вітчизняної генерації і, зокрема, унеможливлює діяльність Харківської ТЕЦ-5 в міжопалювальний та опалювальний періоди, повідомляє керівник теплоцентралі Олександр Мінкович.

“Усі електростанції і ТЕЦ, які для виробництва електроенергії й тепла використовують природний газ, змушені будуть вже зараз ухвалювати непрості для підприємств і їхніх колективів рішення, – говорить Олександр Мінкович. – ТЕЦ-5 не спроможна працювати за нинішньої цінової політики компанії “Нафтогаз Трейдинг”. На жаль, це тягне за собою низку інших негативних наслідків для усієї громади”.

За словами Олександра Мінковича, обладнання, яке не підлягає використанню впродовж 30 і більше діб, має бути законсервоване. Простій в роботі означає також втрату обігових коштів, що в тому числі були передбачені на проведення чергового етапу ремонтної кампанії. Порушуються контракти з підрядними ремонтними організаціями. Непідготовлене устаткування не може бути запущене в дію по завершенні міжопалювального періоду. А значить, старт і проходження опалювального сезону теж під запитанням.

Вітчизняна генерація, як ніколи, потребує наразі підтримки держави, чітких, зрозумілих, лояльних механізмів роботи. Натомість змушена потерпати від перешкод і постійних цінових стрибків з боку газопостачальної організації, що незмінно впроваджує промисловість країни у шоковий стан.

“Харківська ТЕЦ-5 завжди, попри виклики воєнного часу, працює на зміцнення стійкості і потужності Північної енергосистеми. Але сьогодні, разом з теплоенергетичною спільнотою України, ТЕЦ-5 змушена вкотре звернутися до можновладців. Почуйте і дослухайтеся до виробників та промисловців, до тих людей, від яких залежить енергетична й економічна безпека України. ТЕЦ-5 неодноразово інформувала Міністерство енергетики та Укренерго про те, що підготовка і старт опалювального сезону під загрозою. Відповіді ми не отримали”, – наголосив голова правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович.

Агентство Телевидения Новости