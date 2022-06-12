Техгіганти IBM та Microsoft звільнили сотні працівників у Росії та повідомили про подальші кроки

Іноземні компанії продовжують покидати ринок Росії через напад на Україну. Цього разу йдеться про двох американських техгігантів International Business Machines Corporation та Microsoft.

Обидві компанії вирішили звільнити сотні працівників у Росії. Microsoft та IBM поповнили список відомих американських та європейських компаній, серед яких Goldman Sachs, McDonald's, та Disney, які анонсували вихід з ринку або припинення операцій у Росії.

Техгіганти звільнили сотні працівників у Росії

International Business Machines Corporation (далі – IBM) призупинила діяльність у Росії у березні, проте продовжувала виплачувати зарплатню працівникам. У спеціальній записці для співробітників від 30 травня голова і генеральний директор Арвінд Крішна оголосив про "впорядковане згортання" бізнесу у Росії. Тобто компанія повністю покидає цей ринок. За його словами, усіх місцевих працівників звільнять.

Наші колеги в Росії не з власної вини пережили місяці стресу та невизначеності. Ми усвідомлюємо, що ця новина є складною, і я хочу запевнити їх, що IBM продовжуватиме підтримувати їх, – повідомив генеральний директор компанії.

Тоді як компанія Microsoft вирішила суттєво скоротити свій бізнес у Росії. Це рішення ухвалили через зміну економічних перспектив та вплив на їхній бізнес у Росії. Американський техгігант призупинив нові продажі та надання послуг у цій країні у березні. Проте компанія й надалі продовжує обслуговувати клієнтів, з якими працювали до початку війни.

У Microsoft додали, що будуть продовжувати виконувати наявні договірні зобов’язання перед російськими клієнтами, поки рішення про призупинення нових продажів буде залишатися чинним. Водночас компанія звільнила 400 працівників. Вони додали, що продовжать співпрацювати зі звільненими працівниками задля того, щоб гарантувати для них повагу та повну підтримку зі сторони компанії.

Источник: financy.24tv.ua

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