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Техніка, іграшки та будматеріали: в Україні запустили базу запобігання небезпечних товарів

Техніка, іграшки та будматеріали: в Україні запустили базу запобігання небезпечних товарів

Для бізнесу цей ресурс надає рекомендації щодо безпечного імпорту в легкому форматі та як повідомляти державу про продукцію, що не відповідає вимогам безпечності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запустило базу небезпечної нехарчової продукції; на ресурсі вже розміщено інформацію про кілька видів товарів для дітей. Про це йдеться на сторінці Мінекономрозвитку у Facebook.

"Запущено всеукраїнську базу небезпечної нехарчової продукції Мінекономрозвитку – наш аналог європейського Rapex", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер споживач отримуватиме низку переваг, а саме:

Можливість перевірити безпечність продукції, яка його цікавить. Зараз на ресурсі є декілька дитячих товарів. Вказано, який тип ризику несуть іграшки, як саме вони можуть зашкодити.

Класну та корисну інформацію: як купувати онлайн безпечно, що робити у разі придбання небезпечної техніки чи іграшок, як і куди звертатись у випадку порушення прав.

Контактні дані всіх органів ринкового нагляду та чітко вказану сферу їхніх повноважень.

Переваги для бізнесу:

Рекомендації щодо безпечного імпорту в легкому форматі.

Інформацію про те, як повідомляти державі про продукцію, яка не відповідає вимогам безпечності.

Загальні поради для виробників, розповсюджувачів та імпортерів іграшок.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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