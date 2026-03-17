Технологічна Швеція втрачає стартапи: 30% «єдинорогів» переїхали за кордон

Швеція, яку протягом десятиліть вважали одним із головних технологічних центрів Європи, стикається з ризиком масштабного відтоку стартапів. Країна, що виховала цілу плеяду технологічних компаній-«єдинорогів», нині спостерігає, як частина перспективних бізнесів переносить штаб-квартири за кордон, насамперед до США.

Фундамент шведського технологічного буму було закладено ще у 1990-х роках. Тоді держава провела лібералізацію податкової політики та інвестувала у розвиток цифрової інфраструктури. Уже до 2005 року комп’ютери були приблизно у 75% шведських домогосподарств, що створило сприятливе середовище для розвитку цифрової економіки та нових технологічних компаній.

У результаті сформувалася потужна стартап-мережа: засновники та працівники лише дев’яти найбільших шведських «єдинорогів» згодом створили понад 200 нових технологічних компаній по всьому Європейському Союзу. Ця модель довгий час слугувала прикладом того, як локальна екосистема може генерувати нові хвилі підприємництва.

Чому стартапи переїжджають

Втім, останні роки демонструють іншу тенденцію. За даними аналітиків, приблизно 30% шведських технологічних «єдинорогів», створених у період з 2008 по 2021 рік, уже перенесли свої штаб-квартири за межі країни.

● Найпопулярнішим напрямком для переїзду стали Сполучені Штати. Головна причина — доступ до значно більших обсягів венчурного капіталу. У Європі небагато інвестиційних фондів, здатних очолювати раунди фінансування обсягом понад 100 млн євро, що є критично важливим для швидкого масштабування технологічних компаній.

Додатковим фактором стала внутрішня економічна політика. Наприклад, у Швеції діє пільговий режим для програм опціонів для співробітників, який дозволяє надавати акції компанії за нульовою вартістю. Проте ця схема доступна лише для підприємств, де працює до 250 співробітників, що фактично створює бар’єр для стартапів на етапі активного зростання.

Проблема кадрів і міграційної політики

Складнішою стала й ситуація з міжнародним наймом. Нові міграційні правила передбачають, що зарплата іноземних спеціалістів має становити не менше 90% від середнього рівня заробітної плати в країні. Для стартапів, які ще перебувають у фазі розвитку, такі вимоги можуть бути занадто обтяжливими.

У поєднанні з інфраструктурними викликами це змушує багато перспективних компаній шукати більш гнучкі умови для розвитку за кордоном. Найчастіше вибір падає на США, де доступні більші обсяги інвестицій, ширший ринок капіталу та більш гнучкі механізми масштабування бізнесу.

Чи втратить Швеція технологічне лідерство

Експерти попереджають, що якщо тенденція продовжиться, Швеція може поступово втратити частину свого впливу на європейському технологічному ринку. Країна й надалі залишається одним із найсильніших інноваційних центрів Європи, однак зростаюча конкуренція за капітал і таланти змушує уряди переглядати правила, щоб не допустити відтоку перспективних компаній.

Для Європи загалом ця ситуація також має стратегічне значення: без достатнього доступу до великого венчурного капіталу та гнучкого регулювання континент ризикує поступово поступатися технологічним лідерством Сполученим Штатам та іншим глобальним інноваційним центрам.

Джерело: borgexpert.com

