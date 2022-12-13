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Telegram додав можливість реєстрації облікового запису без сім-карти

Telegram додав можливість реєстрації облікового запису без сім-карти

Месенджер Telegram під час останнього оновлення додав можливість реєстрації облікового запису без сім-карти. Про це повідомили на офіційному сайті месенджера.

«Під час спілкування в Telegram ваш номер телефону ніколи не було видно незнайомцям: наші користувачі самі вирішують, кому його показувати, і можуть заборонити знаходити себе за номером телефону. Сьогодні починається нова ера конфіденційності», - повідомили у команді месенджера.

Тепер акаунт можна зареєструвати без сім-карти, скориставшись анонімними номерами на базі блокчейну - вони купуються на платформі Fragment.

Ще одне оновлення — видалення всіх чатів: тепер користувачам доступний загальний таймер, за яким автоматично видалятимуться повідомлення у всіх нових чатах. Зазначається, що він не торкнеться раніше створених чатів, але і це можна налаштувати в розділі «Конфіденційність».

«Telegram дає користувачам повний контроль над історією листування – можливість безслідно видаляти повідомлення для всіх учасників та налаштовувати автовидалення за таймером у існуючих та будь-яких нових чатах. У поєднанні з анонімними номерами, які дозволяють користуватися месенджером без сім-карти, це створює безпрецедентний рівень конфіденційності», - вважають Telegram.

Джерело: sud.ua

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