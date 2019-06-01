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Темпы роста прямых инвестиций в Украину резко снизились - Госстат

Темпы роста прямых инвестиций в Украину резко снизились - Госстат

Большинство инвестиций поступило из России, Кипра и Швейцарии

В первом квартале 2019 года прирост прямых инвестиций в Украину составил $45,5 млн, в то время как в первом квартале 2018 года - более $1 млрд. Об этом пишет ЭП со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат).

Прямые инвестиции в акционерный капитал на 1 апреля достигли $32,92 млрд, на начало года они составляли $32,87 млрд - прирост составил $45,5 млн, отмечает издание. В то время, как в первом квартале прошлого года иностранные инвестиции в Украину выросли на $1,15 млрд.

Инвестиции из Украины на 1 апреля выросли до $6,3 млрд с $6,29 млрд на начало года. Из них 94% приходится на Кипр.

За первый квартал текущего года в украинскую экономику поступило $587,6 млн прямых инвестиций, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Большинство инвестиций поступило из России ($137,9 млн), Кипра ($106,4 млн) и Швейцарии ($54,6 млн).

Иностранцы инвестировали преимущественно в отрасль финансовой и страховой деятельности (55,5%), в промышленность (20,8%), в сферу торговли и ремонта автотранспортных средств (8,1%).

Отток инвестиций из Украины составил $496,5 млн, кроме того инвестиции были уменьшены на $45,6 млн из-за переоценки.

Госстат приводит данные без учета временно оккупированных Россией территорий Крыма и части Донбасса.

Источник: liga.net

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