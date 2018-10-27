Тепер постачальники електроенергії зобов'язані виплачувати компенсації споживачам за неякісно надані послуги

24 жовтня 2018 року набрала чинності постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання". Якщо якість електроенергії була незадовільною або перепади напруги призвели до матеріальних збитків, то можна подавати скаргу. Проте для початку потрібно встановити смарт-лічильник, щоб зафіксувати показники.

Як зазначається в картці нормативного акта на сайті Верховної Ради України, документ був офіційно опублікований в "Урядовому кур'єрі" № 198 23 жовтня 2018 року, та набрав чинності на наступний день після опублікування

Постановою визначено, що гарантований стандарт якості електропостачання - мінімальний рівень якості надання послуг Оператор системи передачі (далі-ОСР) або електропостачальника, який має бути забезпечений споживачу в обсязі і строки, визначені чинним законодавством, та за недотримання якого споживачу надається компенсація.

Порядок визначає перелік загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання і регулює відносини, пов'язані з електропостачанням, захистом прав споживачів та наданням електропостачальником або оператором системи розподілу (ОСР) компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання споживачам або замовникам (у випадку недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних мереж).

Порядок застосовується до суб'єктів господарювання, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу або розподілу електричної енергії.

До гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР належать:

- дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу;

- усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії з дня, наступного за днем, коли ОСР став відомий факт недотримання показників якості електроенергії за результатами проведення вимірювання, або з дня, наступного за днем отримання скарги (претензії) споживача, якщо ОСР уже були відомі причини недотримання показників якості електричної енергії: у строк 30 днів у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР; у строк 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі;

- розгляд скарг (претензії) споживача щодо якості електричної енергії: у строк 15 днів без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу; у строк 30 днів у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживачу;

- відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин;

- видача технічних умов на приєднання разом із проектом договору про приєднання з дня реєстрації заяви про приєднання: у строк 10 робочих днів для стандартного приєднання; у строк 10 робочих днів для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі; у строк 20 робочих днів для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі;

- подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника з дня отримання заяви замовника з повним пакетом документів, що додаються до заяви відповідно до вимог Кодексу систем розподілу: у строк 5 робочих днів, якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших Користувачів; у строк 10 робочих днів, якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів;

- підключення електроустановок замовника до електричної мережі з дня отримання заяви замовника: у строк 5 робочих днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших Користувачів; у строк 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів;

- видача паперового примірника підписаного договору про надання послуг з розподілу у строк 3 робочі дні від дати отримання відповідного звернення споживача;

- видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу у строк 10 робочих днів від дати отримання відповідного звернення споживача;

- відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за заявою споживача, у строк 5 робочих днів з дати надання споживачем документів, що підтверджують оплату ліцензіату послуги з відновлення електроживлення;

- відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за ініціативою ОСР, з дати надання споживачем підтвердження усунення виявлених порушень, оплати заборгованості за надані послуги та/або несанкціонований відбір електричної енергії, а також відшкодування збитків (за їх наявності): у міській місцевості - у строк 3 робочі дні; у сільській місцевості - у строк 5 робочих днів;

- відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника, з дати отримання від електропостачальника інформації про усунення причин відключення: у міській місцевості - у строк 3 робочі дні; у сільській місцевості - у строк 5 робочих днів;

- перевірка лічильника у строк 20 днів з дати отримання від споживача відповідної заяви;

- розгляд звернень/скарг/претензій споживачів з дня отримання звернення/скарги/претензії споживача: у строк 30 днів; у строк 45 днів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку електричної енергії;

- розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання, у строк 30 днів з дати отримання звернення;

- розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії, якщо виставлення таких рахунків ОСР передбачене у договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії зі споживачем, у строк 5 робочих днів з дати отримання звернення.

У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, ОСР надає споживачу (замовнику - у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання) компенсацію. Розміри компенсації наведені у додатку 1 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання.

Для того, щоб зафіксувати, а далі отримати компенсацію за неякісну напругу споживачі мають замість аналоговово встановити смарт лічильник.

"Смарт лічильник допомагає контролювати, а головне фіксувати протокол відхилення показників», - написав Ігор Черкашин у фейсбуці.

Смарт лічильник - це наступне покоління цифрових лічильників електроенергії, газу, води і тепла, заснованих на більш сучасних технологіях.

Вони замінюють ваші старі аналогові лічильники. Також вони оснащені рядом корисних додаткових функцій, які можуть принести вам користь.

«Розумність» цього лічильника спостерігається в тому, що він може зв'язуватися з вашою мережею або оператором енергії самостійно за допомогою таких пристроїв, як ваш комп'ютер, ноутбук, планшет або смартфон.

Олександр Карпенко, керівник групи адміністраційного керування комерційного обліку в НЕК "Укренерго", прокоментувава це так: "Енергетика поступово стає цивілізованою".

Источник: elektrovesti.net

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