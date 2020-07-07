Tesla на самом деле выпустила короткие красные атласные шорты — с надписью S3XY сзади за символические $69.420. Их раскупили в первый же день (остался только размер XL)

Илон Маск в очередной раз пошутил всерьез — поздно вечером 5 июля в онлайн-магазине Tesla появились анонсированные накануне красные атласные шорты.

Основатель Tesla и SpaceX всегда славился умением хорошо зарабатывать на мерче (про огнеметы еще не забыли?) и эта свежая история с шортами — очередное тому подтверждение.

О доступности шорт, выпущенных ограниченным тиражом, в своем твиттере сообщил сам Маск. Цена символическая (шорты стоят 69 долларов 42 цента) — $69.420 (на сайте цена Tesla цена указана с точностью до трех знаков после запятой). Но кроме шуточного смысла в этой цене есть ее один скрытый смысл. Число «420» — это прямая отсылка к нашумевшей истории о выкупе всех акций Tesla с биржи. К слову, символический рубеж в $420 акции Tesla прошли только в декабре 2019 года, а уже сейчас цена одной ценной бумаги компании превышает $1200.

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Интерес к шортам оказался настолько высоким, что сайт Tesla не справился с нагрузкой.

На момент написания этой новости красные атласные шорты с логотипом Tesla спереди и аббревиатурой S3XY (обозначает актуальную линейку автопроизводителя) сзади доступны только в самом большом размере XL. Все изделия в размерах XS, S, M и L уже распроданы. Увы, точных данных о размере партии нет. И, похоже, новых партий не планируется.

«Наслаждайтесь летом с короткими шортами Tesla. Будь легким, как ветер, или потешным, как Либераче, с нашей красной отделкой из атласа и золота. Расслабляйтесь у бассейна или в помещении круглый год с нашими короткими шортами Tesla, выпущенными ограниченным тиражом, с фирменным логотипом Tesla спереди и надписью S3XY сзади. Наслаждайтесь исключительным комфортом от последнего звонка [звонка, который означает окончание торговой сессии на фондовой бирже]» — из описания шорт на сайте Tesla.

Интересно, сдержит ли Маск свое изначальное обещание — отправить несколько шорт Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC, КЦББ). Как бы там ни было, очередная ̶р̶е̶к̶л̶а̶м̶н̶а̶я̶ ̶к̶а̶м̶п̶а̶н̶и̶я̶ шутка определенно удалась.

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Источник: itc.ua

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