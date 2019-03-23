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Tesla подала в суд на бывших сотрудников за кражу коммерческой тайны

Tesla подала в суд на бывших сотрудников за кражу коммерческой тайны

Компания Tesla подала два судебных иска против четырех своих бывших сотрудников и стартапа по разработке беспилотных автомобилей Zoox за якобы кражу коммерческой тайны.

Об этом пишет The Verge.

Представители компании утверждают, что четверо экс-сотрудников похитили конфиденциальную информацию и коммерческие секреты компании, чтобы помочь Zoox существенно сэкономить время на разработку собственных решений в области организации производства и логистики.

Согласно документам, подозреваемые, будучи менеджерами в сортировочных центрах Tesla, отправляли на свою почту конфиденциальную информацию, содержащую сведения о процедурах инвентаризации компании, а также внутренние схемы и чертежи некоторых составов.

Компания узнала об этом через некоторое время, когда один из них после перехода в Zoox ошибочно отправил на старую рабочую адрес сообщника письмо с прикрепленной модифицированной версии запатентованного документа Tesla с логотипом Zoox.

Предполагается, что похищенная информация связана с тем, что Tesla называет системой WARP. Это собственная программная платформа для управления производством, складированием, инвентаризацией, распространением и перевозками. Она разрабатывалась в течение многих лет и стоила компании больших денег.

Еще один судебный иск подан против Гуанчжи Цао (Guangzhi Cao), бывшего члена команды разработчиков автопилота Tesla. Он был одним из примерно 40 человек, у которых был доступ к исходному коду программного обеспечения автопилота. В начале января Цао внезапно объявил о своем уходе из компании, после чего устроился на работу в XPeng, китайский стартап, который недавно выпустил свой первый полностью электрический внедорожник. Компания утверждает, что в разработке данного автомобиля использовались патенты Tesla.

В судебных документах говорится, что в прошлом году Цао начал загружать копии исходного кода автопилота Tesla в iCloud и в конечном счете переместил свыше 300 тысяч файлов и каталогов. После перехода в XPeng он удалил почти половину файлов с рабочего компьютера, отключил личный аккаунт iCloud и очистил историю браузера в свой последний рабочий в Tesla. Юристы компании утверждают, что XPeng незаконно завладела технологиями, на которые было потрачено более 5 лет и сотни миллионов долларов инвестиций.

Источник: prm.ua

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Темы: суд, США

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