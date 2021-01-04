Tesla выпустила 500 тысяч электромобилей и выполнила план на 2020 год

Всего Tesla произвела 509 737 машин за год.

2 января автопроизводитель отчитался о выполнении производственного плана на 2020 год — Tesla выпустила 509 373 электромобилей, из которых доставила покупателям 499 550 машин. В прошлом году поставки Tesla составили 367 тысяч автомобилей.

455 тысяч выпущенных электромобилей — новые Model 3 и Model Y. Больше трети поставок (180 570 машин) выполнено в четвёртом квартале. Также Tesla объявила о начале производства Model Y в Шанхае, первые поставки начнутся «в ближайшее время».

Финансовые результаты Tesla объявит позже.

В декабре 2020 года компанию включили в фондовый индекс крупнейших публичных компаний США S&P 500 после пяти прибыльных кварталов подряд.

В 2020 году Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире, её капитализация выросла более, чем на $500 млрд — со $100 млрд до $660 млрд.

Глава Tesla Илон Маск поздравил в Twitter команду, которая «смогла достичь важнейшего рубежа». По его словам, в первое время после запуска он «оптимистично оценивал шансы на выживание Tesla в 10%».

Источник: elektrovesti.net

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