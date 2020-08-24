Tesla установит радары, чтобы следить за детьми, которых оставили в закрытой машине

Компания Tesla представила новые радары, которые подают сигнал пользователю, если он оставил ребенка внутри машины. Устройство настолько точное, что способно следить за его дыханием и частотой сердечных сокращений.

В автомобили Tesla встроят новую функцию, которая сможет гарантировать, что ни один ребенок не останется запертым внутри машины. Автопроизводитель обратился в Федеральную комиссию по связи (FCC) за разрешением продавать на рынке интерактивные датчики движения малого радиуса действия, которые используют более высокий уровень мощности, чем это позволяют существующие правила. Согласно документации компании, устройство использует технологию миллиметровых волн для обнаружения движения внутри автомобиля и классификации находящихся в нем людей.

В компании отметили, что в 2019 году в автомобилях под прямым воздействием солнечного света погибли более 50 детей. В Tesla отметили, что их технология поможет это избежать — она может «видеть» сквозь мягкие материалы, такие как одеяла и детские удерживающие кресла. А поскольку она способна обнаруживать дыхания и частоту сердечных сокращений в отличие от сенсорных систем на основе веса, она может различать реального ребенка и объект, тем самым исключая возможность ложной тревоги.

Технология имеет и другие потенциальные возможности применения. Она, благодаря своей способности оценивать размер тела, может обеспечить оптимальное срабатывание подушек безопасности в случае аварии. Кроме того, радар улучшит систему напоминания о ремнях безопасности. В будущем технологию доработают для того, чтобы сканировать просто вокруг автомобиля. Это поможет создать более совершенную систему предотвращения краж.

Согласно публичному уведомлению FCC, Tesla подала заявку еще 31 июля. Компания планирует начать внедрять их уже в 2021 году.

Источник: elektrovesti.net

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