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Tesla запустила новую систему хранения энергии Powerpack - в Бельгии

Tesla запустила новую систему хранения энергии Powerpack - в Бельгии

Tesla представила в Бельгии новый проект хранилища энергии Powerpack на основе литий-ионных аккумуляторов.

Батарея состоит из 140 устройств Powerpack и нескольких инверторов Tesla, ее общая мощность составляет 18.2 МВт.

Хранилище будет работать как виртуальная электростанция - балансировать поставки электроэнергии в сети. В целом, функции системы будут соответствовать тем, которые выполняет крупнейшая на сегодня аккумуляторная батарея Tesla, расположенная в Южной Австралии.

Проект был реализован в сотрудничестве с Restore, оператором поставок в сети (агрегатор спроса и предложения на рынке электроэнергии).

Система хранения энергии Tesla отменит необходимость использование газогенераторных установок и парогазовых турбин, которые сейчас запускают для покрытия повышенного спроса и потерь напряжения в сетях. В Tesla к тому же отмечают, что система батарей в 100 раз быстрее реагирует на возникновение необходимости выдавать мощность в сеть, чем электростанции на ископаемом топливе.

В компании Restore UK заявили, что следующий подобный проект вскоре будет запущен в Великобритании

На сайте Tesla появилось видео о проекте виртуальной электростанции в Бельгии:

Источник: elektrovesti.net

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Темы: ес, электро

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