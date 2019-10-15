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Tetra Pak начинает производство бумажных трубочек для напитков
Компания по производству упаковки Tetra Pak начала производство бумажных трубочек для напитков
По словам производителя, эти трубочки изготавливаются из сертифицированной бумаги и могут быть переработаны вместе с остальной упаковкой напитков.
«Это важный шаг в создании упаковки, полностью изготовленной из растительных упаковочных материалов, что способствует циркуляционной экономике с низким уровнем выбросов углерода», – сказал президент и генеральный директор компании Tetra Pak Адольфо Орайв. Компания не подала заявку на патентную охрану новой технологии и решила передать свои инновации в общественное достояние. «Мы приглашаем всех поставщиков и клиентов использовать наши знания и объединить усилия для скорейшего наращивания производства», – сказал Орайв.
Tetra Pak намерена полностью заменить пластиковые трубочки на бумажные. До 2021 года компания инвестирует почти 90 миллионов долларов в разработку бумажных соломинок, колпачков и других видов упаковки.
Источник: socportal.info
Темы: экология
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