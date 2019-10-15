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Tetra Pak начинает производство бумажных трубочек для напитков

Tetra Pak начинает производство бумажных трубочек для напитков

Компания по производству упаковки Tetra Pak начала производство бумажных трубочек для напитков

По словам производителя, эти трубочки изготавливаются из сертифицированной бумаги и могут быть переработаны вместе с остальной упаковкой напитков.

«Это важный шаг в создании упаковки, полностью изготовленной из растительных упаковочных материалов, что способствует циркуляционной экономике с низким уровнем выбросов углерода», – сказал президент и генеральный директор компании Tetra Pak Адольфо Орайв. Компания не подала заявку на патентную охрану новой технологии и решила передать свои инновации в общественное достояние. «Мы приглашаем всех поставщиков и клиентов использовать наши знания и объединить усилия для скорейшего наращивания производства», – сказал Орайв.

Tetra Pak намерена полностью заменить пластиковые трубочки на бумажные. До 2021 года компания инвестирует почти 90 миллионов долларов в разработку бумажных соломинок, колпачков и других видов упаковки.

Источник: socportal.info

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Темы: экология

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