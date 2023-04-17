Тім Кук перевершив Стіва Джобса на посаді генерального директора Apple

Стів Джобс вважається однією з найвпливовіших фігур у технологічній індустрії, багато в чому завдяки його перебуванням на посаді генерального директора Apple. Джобс став співзасновником Apple у 1976 році та керував розробкою кількох революційних продуктів, включаючи перший комп’ютер Macintosh, iPod , iPhone та iPad. У той час, коли він був генеральним директором, Джобс був відомий своєю інтенсивною зосередженістю на дизайні та взаємодії з користувачем, а також своїм перфекціонізмом і наполегливістю зберігати контроль над кожним аспектом продуктів Apple. Його стиль керівництва часто викликав суперечки, але не можна заперечувати величезний вплив, який він мав на успіх компанії. Під керівництвом Джобса Apple стала однією з найдорожчих компаній у світі та лідером інновацій та дизайну. Спадщина Джобса продовжує впливати на культуру Apple і підхід до розробки продуктів, і його вплив на індустрію технологій в цілому незаперечний. Станом на сьогодні Тім Кук, нинішній генеральний директор Apple, перевищив термін перебування на посаді Стіва Джобса, який раніше становив 4249 днів.

Тім Кук обійняв посаду генерального директора Apple у 2011 році після смерті Стіва Джобса. До того, як стати генеральним директором, Кук обіймав посаду головного операційного директора Apple і відігравав важливу роль в роботі компанії та управлінні ланцюгом поставок. З моменту вступу на посаду Кук продовжував розвивати фундамент, закладений Джобсом, контролюючи випуск кількох успішних продуктів, зокрема iPhone 12 і чіп M1 для Mac. Кук також зосередився на розширенні сервісного бізнесу Apple, який включає App Store , Apple Music та iCloud.

Під керівництвом Кука Apple стала першою публічною американською компанією, ринкова капіталізація якої склала 2 трильйони доларів. Кук також активно заявив про свою прихильність до соціальної та екологічної відповідальності, коли Apple досягла значних успіхів у таких сферах, як відновлювана енергетика та права працівників. Попри те, що стиль керівництва Кука більш стриманий, ніж стиль керівництва Джобса, він довів себе як дуже ефективний генеральний директор, і під його керівництвом Apple залишається однією з найуспішніших та інноваційних компаній у світі.

Джерело: nnews.com.ua

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